Fem kilometer kø ved Storebælt: Væltet grisetransport spærrer mod Sjælland

En grisetransport væltede onsdag morgen på Vestmotorvejen og lukkede i en halv time Storebæltsbroen i retning mod Sjælland. Frem til klokken 13 kan bilister forvente kø og længere rejsetid ved broen.

Et uheld med en væltet grisetransport ved Korsør lukkede onsdag morgen for al biltrafik i retning mod Sjælland.

På grund af uheldet har trafikken i østgående retning svært ved at komme af Vestmotorvejen efter Storebæltsbroen. Så for at undgå kødannelser på broen, holder Fyns Politi trafikken tilbage på Fyn, hvor de afvikler den drypvis.

Tidligere på formiddagen meldte Sund & Bælt ud, at broen ville blive åbnet og lukket flere gange i løbet af dagen for at få afviklet trafikken.

Men for ikke at skulle gøre det, forsøger politiet altså at afvikle trafikken i mindre 'puljer'.

Det bekræfter Sund & Bælts kommunikationschef, Lene Gebauer Thomsen, over for TV 2/Fyn.

- For at undgå at skabe en trafikprop på Sjællandssiden, og for at undgå at skulle åbne og lukke broen hele dagen, så har politiet valgt at gøre sådan, siger Lene Gebauer Thomsen.

Fem kilometer kø

Den drypvise afvikling har ført til massiv kø ved Knudshoved og Nyborg, hvor der omkring klokken 11 er op mod fem kilometer kø.

Broen var i retning mod Sjælland helt lukket tidligt onsdag morgen, men omkring klokken otte åbnede Storebæltsbroen igen op for biltrafikken, der altså doseres af Fyns Politi.

Storebæltsbroen er nu genåbnet i østgående retning #dktrafikinfo https://t.co/7UlzRT8rZL — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) January 24, 2018

E20 Vestmotorvejen er fortsat spærret ved Halsskov i østgående retning. I retning mod Fyn er trafikken ikke påvirket.

Motorvejen forventes tidligst genåbnet kl. 13.00

Politiet ledte tidligt onsdag morgen trafikken af vejen ved afkørsel 43 Halsskov og opfordrede samtidig bilisterne til at finde alternative veje.

På grund af uheldt opstod der bilkøer på omkring tre kilometers ved ulykkesstedet.

