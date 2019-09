Væltet træ spærrede gågade i Odense

Et stykke af Kongensgade i Odense var tirsdag eftermiddag spærret for gennemkørsel og gennemgang, efter et større træ væltede i gågaden. Træet er af typen Robenia, der også er kendt som falsk akacie.

- Der er meget kraftige kastevinde i dag. Det, sammenholdt med at vi kan se, at roden ikke har det så godt, gjorde, at det væltede, siger Allan Laursen, der er kontorchef i for park og vej i Odense Kommune.

Kort efter, at træet væltede, var politi og beredskab på stedet for at se, om træet udgjorde fare for mennesker eller bygninger. Men det var ikke tilfældet.

- Der er ingen, der er kommet til skade, siger Hans Jørgen Larsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Sidste oprydning venter

Energi Fyn var på stedet, da det cirka ti meter høje træ rev nogle ledninger ned i faldet. Nu har Odense Kommune overtaget ansvaret på stedet, hvor en del af oprydningen stadig venter.

Vurderingen er, at det er sikkert at bevæge sig i gaden.

- Vi holder sådan set løbende øje med træerne, og vores vurdering er, at der ikke er andre træer, der kan vælte. Vi kan ikke give nogen garantier eller forudse, hvad der sker, men folk kan bevæge sig sikkert, siger kontorchef Allan Laursen.