Indbrudsbølge fortsætter: Værdifulde Elvis Presley-samleobjekter stjålet

I løbet af weekenden har Fyns Politi modtaget 35 anmeldelser om indbrud i private hjem over hele Fyn.

Hundredevis af genstande er blevet stjålet, og tyve er kommet af sted med blandt andet designerlamper, smykker og julegaver. I Vestergade i Ringe var det dog hverken kontanter, køretøjer eller elektronik, der fangede indbrudstyvens interesse.

Det var i stedet merchandise med Elvis Presley.

Sælges på Den Blå Avis

På et tidspunkt mellem lørdag klokken 10.15 og søndag klokken 21.15 brød tyven et stuevindue op med et koben.

Gerningsmanden sneg sig rundt i hele lejligheden, inden vedkommende stak af med 10-15 Elvis Presley-lp'er, 3-4 Elvis Presley-t-shirts, et armbåndsur med Elvis Presleys ansigt i midten og flere smykker.

På kortet herunder kan du se, hvor der har været indbrud i weekenden. Kortet er genereret ud fra politiets døgnrapport.

Læs også Villakvarter ramt af serieindbrud og brande: - Vi er bange

Kan du ikke se kortet? Klik her.

På køb-og-salg-siden dba.dk sælges Elvis Presley-lp'er i skrivende stund for mellem 15 og 450 kroner stykket, mens brugte t-shirts med kongen koster omkring 50 kroner.

Usædvanligt mange indbrud

Indbruddet i Vestergade er blot ét i en lang række af fynske indbrud.

I løbet af de sidste syv dage i november og den første uge i december anmeldte 197 fynboer et indbrud i privat hjem - langt flere end normalt ifølge vicepolitiinspektør Jesper Pedersen fra Fyns Politi.

- Det er langt over, hvad vi plejer at opleve i slutningen af november og begyndelsen af december, siger vicepolitiinspektøren.

Listen med indbrud på Jesper Pedersens skrivebord ser ud til at vokse, og siden fredag er 35 nye indbrud altså blevet tilføjet bunken.

- Derfor går vi nu ud og beder borgerne om at holde ekstra øje med, hvem der færdes i deres villakvarter og ringe til os med det samme, hvis de ser noget som helst mistænkeligt – og hellere ringe en gang for meget end en gang for lidt, siger vicepolitiinspektør Jesper Pedersen.

Læs også Fyn ramt af indbrudsbølge

Læs også Usædvanligt mange indbrud: Indbrudstyv fanget på fersk gerning