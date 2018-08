Værksted stod i flammer: Fik besked på vej til skrothandleren

På vej til skrothandleren fik personer fra et værksted i Odense at vide, at værkstedet stod i flammer.

Heldigvis var der ingen til stede i bygningen, da Beredskab Fyn først på eftermiddagen lørdag rykkede ud til en brand i et værksted på Teglværksvej i Odense. Branden udviklede en kraftig sort røg og beredskabet tog ingen chancer på grund af risiko for, at der var trykflasker i værkstedet, fortæller holdleder Morten Abildgaard. Ifølge Localeyes' mand på stedet var der blevet arbejdet med nogle biler på værkstedet, hvorefter man var kørt til en skrothandler. På vej til skrothandleren fik personerne fra værkstedet en opringning om branden. Beredskabet fik slukket branden og Morten Abildgaard oplyser, at ilden havde haft fat i to biler, men at hele værkstedet er ramt af branden på grund af den kraftige røgudvikling. Læs også Gaderøveri: Hit med pungen eller du ryger i åen Læs også OUH ramt af strømsvigt: Ingen livsvigtige funktioner blev berørt Læs også Udrykning til marcipanfabrikken: To unge mænd slog alarm