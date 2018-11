Tyveri hos Facebook: Værktøj for 200.000 kroner stjålet

Facebook bygger som bekendt et større datacenter her i Odense. Torsdag morgen mødte medarbejderne op på arbejde til et hegn, der var savet i stykker og to container, der var brudt op. Ifølge Fyns Politis døgnrapport, er der stjålet for cirka 200.000 kroner.

Klokken 8.35 torsdag morgen modtog Fyns Politi anmeldelsen fra Facebooks byggeri i Odense. To containere, der stod indhegnet på pladsen, var brudt op.

Hegnet blev omkring containerne blev afstrippet og åbnet, og tyvene fik på den måde adgang til pladsen, hvor containerne stod.

Containerne skar tyvene op med vinkelsliber og andet elværktøj.

- Der er videoovervågning der ude, og på det kan man se tre personer, men ikke nogen man kan genkende, siger Finn Wegner, politikommisær ved Fyns Politi og leder af indbrudsgruppen.

I containerne var der arbejdsværktøj som blandt andet vinkelslibere, murbindere, borehammer og skruemaskiner, og ifølge anmeldelsen, der fremgår af døgnrapporten, løb værktøjet op i en værdi af cirka 200.000 kroner.

Tyvene benyttede sig af trillebøre på pladsen, til at køre arbejdsredskaberne væk og ud gennem hegnet. I processen har de dog efterladt sig nogle af værktøjerne ved hegnet og trillebøren.

Der er endnu ikke et samlet overblik over hele tyveriet.

- Vi har ingen andvendelige spor, så vi har ikke noget at gå efter, siger Finn Wegner.

- Det er selvfølgelig nogen, der har adgang til det rigtige værktøj - det er ikke hobbyværktøj, der er brugt, siger Finn Wegner.

Politikommisær Finn Wegner opfordrer til, at man ringer til politiet på 1-1-4, hvis man har oplysninger eller set noget.