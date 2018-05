Værn skal beskytte naboer til Fynske Motorvej

Bekymrede naboer til udvidelsen af Fynske Motorvej blev onsdag aften lovet støjvolde, støjskærme og støjdæmpende asfalt.

- Jeg frygter, at der ikke bliver lavet den rigtige løsning første gang, og vi dermed skal blive ved med at leve med for meget støj.

Sådan lyder det fra Niels Drejergaard, der er formand for Skallebølle beboerforening, der ligger tæt op ad Fynske Motorvej.

Han var én af de mange bekymrede naboer og interesserede, der var mødt op til informationsmødet onsdag aften i Vissenbjerg, hvor man kunne blive klogere på Vejdirektoratets udbygning af Fynske Motorvej fra fire til seks spor mellem Nørre Aaby og Odense V. - en strækning på cirka 24 kilometer.

Projektet er gennem 2018 i sin forberedende fase, men anlægsarbejdet på første etape mellem Odense V. og Aarup forventes at gå i gang i begyndelsen af 2019, og er planlagt til at blive afsluttet i efteråret 2020.

Anden etape mellem Nørre Aaby og Aarup forventes at gå i gang i starten af 2021 og afsluttes i efteråret 2022.

Beboere kan ikke leve med støjen

En af de ting, der kom frem på mødet onsdag aften, var, at der bliver lagt støjdæmpende asfalt og opsat støjvolde og støjskærme på udsatte områder.

Niels Drejergaard var til mødet for at tale Skallebølles sag og sikre, at hans by ville få den bedste støjløsning.

- Vi har sommetider set i medierne, at trafikudvidelser ikke får den rigtige løsning i form af støjbekæmpelse, siger han til TV 2/Fyn.

Hvis der ikke bliver gjort noget ved støjgenerne, når Fynske Motorvej bliver udvidet, så mener formanden for Skallebølle Beboerforening, at det kan få stor betydning for beboerne.

- Det betyder at vi skal leve i støj i frygtelig mange år frem over, og det kan vi ikke være tilfredse med.

Støjvold er løsningen

Robin Højen Madsen, der er projektleder på en af strækningerne på Fynske Motorvej, er ikke i tvivl om, at udvidelsen af motorvejen vil give mere støj til naboerne.

- Som udgangspunkt skal man jo nok regne med, at der kommer mere støj, fordi vi jo får sat trafikmængden op og hastigheden op. Og det er hele to ting, der er med til at generere mere støj, fortæller han.

Men der er ifølge projektlederen helt klare planer for, hvad der skal ske med støjen ved blandt andet Skallebølle.

- Vi går ind og bruger den overskudsjord, som vi har, til støjvolde, fortæller han til TV 2/Fyn.

Men støjvolde er ikke det eneste værn, som skal beskytte beboerne i Skallebølle mod støjen.

- Ud for Skallebølle, der overvejer vi at sætte en fem meter høj støjskærm op på en strækning, der sammen med støjvolden, bliver på cirka 1.600 meter lang.

Ser frem til udvidelsen

Men for langt de fleste fynboer er udvidelsen af Fynske Motorvej en god ting og noget, som de ser frem til.

En af dem, der i særdeleshed ser frem til det ekstra motorvejsspor, er Birger Nielsen. Han ejer en 130 mand stor vognmandsforretning i Ejby.

- Der går ikke en eneste dag, hvor vi kan sige, at vi ikke har en forsinkelse på grund af motorvejssituationen, siger Birger Nielsen.

Og det koster faktisk vognmanden en formue. Han har regnet ud, at kø og forsinkelser på Vestfyn hver dag koster virksomheden 4.000 kroner i tabte lønkroner.

- Det er lønkroner, der bare bliver brændt af på at holde stille på motorvejen.

Se hele indslaget fra mødet onsdag aften: