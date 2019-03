Slagtilbud: Køb dit eget værthus for nul kroner

Drengedrømmen levede et halvt år, men nu må barejerne Nicolai Lommer og Rasmus Dolmer videresælge værtshuset Majoren.

Salgsprisen er blot nul kroner.

- Vi har skabt en forretning og en succes hernede, og vi har mange stamkunder. Så det er ikke bare at sælge stedet. Vi håber i virkeligheden, at nogen vil overtage nøglerne til Majoren, fortæller Nicolai Lommer til TV 2/Fyn.

Billigt til salg

Siden september har han sammen med Rasmus Dolmer drevet det 90 kvadratmeter store værtshus i Overgade i Odense. Samtidig har de begge haft fuldtidsarbejde andre steder.

- Vi må bare erkende, at selvom vi føler os som to unge drenge på 18 år, er der bare ikke timer nok i døgnet til også at have et fuldtidsarbejde ved siden af. Det tager lidt tid at være selvstændig samtidig, forklarer Rasmus Dolmer.

Prisen på nul kroner gælder foruden nøglerne til Majoren også værtshusets inventar, varelager, navn og lejekontrakt. Dog skal de nye ejere betale et depositum til udlejeren på 59.000 kroner.

- Det er en hård beslutning, og det har også taget lang tid at komme frem til den. Men nu er den taget, og vi kan mærke, at det var tiden til at få det gjort, siger Rasmus Dolmer.

Håber på hurtigt salg

Barejerne håber, at værtshuset er solgt videre 1. april, og at de fremover får lejlighed til at nyde en øl i det nye Majoren.

- Vores største drøm er, at baren bliver ført videre af nogen, der brænder ligeså meget for den, som vi selv har gjort, og at vi på et tidspunkt kan drikke en øl på den bar, vi engang startede, fortæller Rasmus Dolmer.

Majoren har plads til 47 siddende og 20 stående gæster, må sælge alkohol til klokken fire om natten og rummer både rygekabine og spilleautomater.