Vagt i Netto måtte undvige 1.7 kilo tung sten

Kort før klokken 12 måtte politiet rykke ud til Netto i Benediktsgade i Odense. Her havde en 32-årig mand fået mandags-øl nok til, at han synes det var en god idé at kaste med både flasker og sten.

Kasteriet med både sten og flasker fik en vagt til at henvende sig til manden, som tilsyneladende ikke var færdig med at kaste med sten.

Vagten måtte undvige en 1.7 kilo tung sten med nød og næppe, som den 32-årige mand kastede efter vagtens hovede.

Læs også Flere uheld på motorvejen: En person omkommet

- Og det betyder, at der er tale om kvalificeret vold, siger vagtchefen ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist.

Nu sidder den 32-årige mand på politigården i Odense og venter på, at juristerne gør sagen færdig, og vurderer om han skal fremstilles.

Kasteriet hører ind under paragraf 246 i straffeloven, og kan risikere at give den 32-årige mand alt fra en bøde og op til seks år fængsel.