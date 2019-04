Vagter skal beskytte nyudsat fiskeyngel

Omkring 400.000 små havørreder - eller smolt, som de små fisk også kaldes - er netop blevet sat ud i flere af de fynske åer og havløb.

Formålet med de tusindvis af smolt er at få bestanden af ørreder op i de fynske vandløb, så endnu flere lystfiskere forhåbentlig vil lægge vejen forbi Fyn, når snøren skal kastes ud.

I løbet af de første dage søger de små havørreder mod havet, men det er farefuld færd, som de begiver sig ud på.

For de små havørreder er en nem og eftertragtet lækkerbisken for de mange tusinde skarver, som holder til på Fyn, og derfor skal et nyt vagtværn beskytte dem de første dage, indtil de er svømmet i sikkerhed i havet.

Vagter skal holde skarver væk

Bag initiativet med at beskytte de små havørreder står Svendborg Sportsfiskerforening, Havørred Fyn og Svendborg Kommune. Sammen kalder de sig smoltvagterne.

- Vi har valgt at sætte vagter ud de første to-tre dage for på den måde at skræmme skarverne væk. Vi holder vagt fra solopgang og til solnedgang. Ser vi nogle skarver, sørger vi for at larme og bevæge os, så skarverne forsvinder igen, og de små fisk kan leve uforstyrret og vokse op til lækre havørreder, fortæller Preben Sørensen, formand for Svendborg Sportsfiskerforening, der selv skal ud som vagt ved Syltemaen Å ved Ballen.

Hvert år står fisketurister for mere end 50.000 overnatninger på Fyn. Mange af fisketuristerne kommer også typisk uden for den traditionelle højsæson om sommeren. De mange lystfiskere må dog vente lidt med at fange de nye havørreder. De er nemlig først store nok i løbet af 2020.