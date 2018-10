OB's talentchef: Valdemar og Gustav kan være på førsteholdet om få år

Odense Boldklub skriver hvert år kontrakt med nogle af klubbens U17-spillere. I sommer skrev 16-årige Valdemar Ibsen og 15-årige Gustav Grubbe sammen med en holdkammerat under på treårige kontrakter.

- Hvis de her knejter kan fortsætte deres udvikling, så er vores håb og drøm, at de kan gå ind og bidrage med noget. Der skulle gerne være perspektiv i det, så de inden for et år eller to kan være en vigtig aktie på førsteholdet, siger OB's talentchef, Tonny Hermansen.

Drengene har spillet i OB, siden de var fem-seks år gamle og har således taget turen op igennem klubbens talentsystem. De spiller i dag på U17-holdet, der ligger i landets bedste række sammen med mange af de andre superligaklubbers ungdomshold.

- Gustav og Valdemar er meget vigtige spillere på vores hold. Når de er skadesfrie og træner godt, er de nogle af dem, der er med til at afgøre fodboldkampe til vores fordel, siger drengenes cheftræner, Ivan Poulsen.

00:32 Hør Valdemar og Gustavs træner beskrive dem som fodboldspillere. Video: Thomas Larsen-Bjerre. Luk video

Under udvikling

Odense Boldklubs talentarbejde har været under udvikling de seneste år. Klubben er på lidt over tre år gået fra fire fuldtidstrænere til nu at være ni fuldtidstrænere omkring de bedste hold fra U13-holdet og opefter. Klubben har desuden tilknyttet en fuldtidsmassør og målmandstrænere på deltid. Næste skridt er ifølge Tonny Hermansen faciliteterne.

- Klubben er allerede i fuld gang med at udvikle sig, i og med vi er ved at få nye kunststofbaner ved Ådalen og bedre græsbaner hos Røde Stjerne. Det hjælper jo ikke noget, at vi ansætter 16 trænere, hvis vi ikke har nogen baner at træne på, siger Tonny Hermansen.

Jeg sagde, da jeg blev talentchef, at nu skulle vi have lukket broerne. Tony Hermansen, OB's Talentchef.

Set udefra er faciliteterne et af de punkter, hvor Odense Boldklub er bagefter i forhold til flere andre danske klubber. Det mener sportsjournalist Leif Rasmussen, der i flere år har dækket OB for Fyens Stiftstidende.

- Det er stadig en hæmsko for OB, at de er begrænset af deres faciliteter i forhold til klubber som FC Midtjylland, FC Nordsjælland og FC København. Spillerne i dag forventer, at banerne og faciliteterne er i orden, siger Leif Rasmussen.

Tonny Hermansen ved, at hvis klubben skal være konkurrencedygtige i kampen om talenterne, skal faciliteterne være i orden.

- Det er meget naturligt, at vi som klub, sammen med klubberne rundt omkring os, har et samarbejde med kommunen og andre om at skabe et bedre grundlag for at udvikle spillere. Vi har flere baner på vej, og nu mangler vi måske at kigge på klubhusfaciliteterne, men Rom blev ikke bygget på én dag, siger Tony Hermansen.

OB-spillere under 18 år, der er skiftet til udlandet de seneste ti år. Sæsonen:

08/09 - Christian Eriksen til Ajax.

13/14 - Jacob Rasmussen til Schalke.

16/17 - Lukas Talbro til Brentford (ikke salg – men uddannelseskompensation)

17/18 - Alexander Molberg udlejes til Cagliari.

18/19 - Andreas Søndergaard til Wolverhampton.

Fynboere på førsteholdet

- Jeg sagde, da jeg blev talentchef, at nu skulle vi have lukket broerne, fortæller Tony Hermansen.

Broerne skulle lukkes for fynske talenter, der overvejer at tage til klubber uden for Fyn. Det er en ambition i OB at udvikle fynske spillere som Gustav Grubbe og Valdemar Ibsen til klubbens førstehold.

- Vi startede for to år siden med at kigge på vores børneafdeling, fordi det er logisk, at vi har som ambition, at vi skal have så mange af dem, der starter som U13-spillere eller yngre, hele vejen op igennem systemet, siger Tonny Hermansen.

I 2011 proklamerede OB en strategi om at satse hovedsageligt på fynske spillere, men de senere år har klubben fået flere spillere fra andre dele af landet ind på nogle af de ældste U-hold.

- Hvis der står en og banker på din dør, som er dygtig nok, så lukker vi da ikke døren for ham, men vores ambition er, at vi gerne vil uddanne vores egne spillere. Vi vil gerne have fynske spillere på vores førstehold, men det vil være naivt at sige, at det kun er den vej, vi går, siger Tony Hermansen.

Lige nu er der fem spillere i førsteholdstruppen, der aldersmæssigt stadig kan spille U19. Tre af dem er født på Fyn, mens det overordnet er syv ud af 26 førsteholdspillere, der oprindeligt er fynboer.

Det er stadig en hæmsko for OB, at de er begrænset af deres faciliteter i forhold til klubber som FC Midtjylland, FC Nordsjælland og FC København. Leif Rasmussen, Sportsjournalist, Fyens Stiftstidende.

Efterskole i Odense

Odense Boldklub har, i takt med at flere spillere er kommet til fra andre dele af landet, tilknyttet plejefamilier til de unge talenter.

- Nogle af de lidt mere pengestærke klubber har et akademi. Andre klubber har et samarbejde med en efterskole, hvor deres talenter er samlet og kan gå i skole, mens de spiller fodbold i klubben. Det vil naturligt være næste skridt for OB, siger Leif Rasmussen.

For Tony Hermansen handler et samarbejde med en efterskole lige nu om logistik.

- Lige nu er de idrætsefterskoler, der er på Fyn, for langt væk. Man kører ikke bare fra for eksempel Oure Skolerne og ind til OB på en halv time. Hvis der på et tidspunkt kommer en efterskole i midten af Odense, ville det være underligt, hvis vi ikke går med som samarbejdspartnere, siger Tony Hermansen.

Læs også OB til sine fans: - Du må gerne råbe ad dommeren

Levende beviser

Valdemar Ibsen og Gustav Grubbe må siges at være levende beviser på, at OB's talentudvikling kan skabe talenter til højeste niveau. Drengene spiller begge på hver deres ungdomslandshold og er ifølge Tonny Hermansen gode ambassadører for klubben.

- Udover at de er dygtige fodboldspillere på hver deres måde, så er de ledertyper, der har den dna, som OB søger. Derfor er det vigtigt at fastholde de her spillere i klubben, fordi de også er gode til at videreføre den kultur, vi gerne vil have i OB, siger Tony Hermansen og fortsætter,

- Men det er ikke, fordi at det er kontrakten, der er afgørende. Det er bare et spørgsmål om, at de hele tiden tager næste step. Det er først den dag, de debuterer på førsteholdet, vi har fået det optimale ud af dem, men det kan jeg sagtens forestille mig, at de kan.

Odense Boldklub er i år en af tre klubber, der er nomineret til årets børne- og ungdomsklub ved Fynsk Fodbold Award. De to andre klubber er Aarslev og Kerteminde Boldklub. Vinderen findes 26. oktober.