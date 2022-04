Frygtede det værste: Lokale jubler efter salg af Valdemars Slot

Hos Esben Hedegaard, der er museumschef på Svendborg Museum, er der også stor lettelse over, at ejeren fortsat tilhører Iuel-slægten.

- Jeg havde slet ikke troet, det var en mulighed. Så det var en af forårets rigtig gode overraskelser. Så på kulturarvens vegne er jeg rigtig glad, fortæller han.

Frygtede det værste

Da Valdemars Slot sidst på året i 2021 blev sat til salg på grund af familiestridigheder mellem de to søstre Louise Iuel Albinus og Caroline Fleming, var museumschefen nemlig meget bekymret for, hvad det ville betyde for fremtiden.

- Jeg kunne jo se for mig, at nogen ville bygge et mondænt hotel. Det ville forandre bygningerne radikalt, sagde Esben Hedegaard til TV 2 Fyn 24 november 2021.

Han frygtede også, at slottet ville bliver mere skærmet for offentligheden, end det hidtil havde været.

Men han ser ud til at slippe med skrækken.

- Foreløbigt er slottet ikke åbent. Vi vil finde en hensigtsmæssig måde at bruge det på. Vi har masser af planer. Dem vil vi melde mere ud om, efterhånden som de kan realiseres, siger Louise Iuel Albinus.