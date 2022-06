Valdemars Slot solgt 54 millioner under prisen: - Vi skal stadig arbejde for føden

Fyns Amts Avis kan nu afsløre, at Louise Albinus har overtaget Valdemars Slot til favørpris.



Ifølge avisen har Louise Albinus overtaget familiens slot til bare to tredjedele af prisen og således fået en rabat på 54,3 millioner kroner.

Slottet har været i familiens eje siden 1667 og var udbudt til 165 millioner kroner, men handlen er blevet tinglyst til en pris på 110,7 millioner kroner.

En fåmælt Louise Albinus siger til avisen, at hun er godt tilfreds med handlen, og at hun og hendes mand, Nikolaj Albinus, er taknemmelige for, at det er lykkedes at købe slottet til den pris.

- For det betyder, at der er en lysere fremtid for Valdemars Slot, siger hun og tilføjer, at økonomien vil se fornuftigt ud, hvis det lykkes at udleje alle de tilhørende boliger.

- Men ikke mere, end at vi stadig skal arbejde for vores føde, siger hun.

Salget af Valdemars Slot blev offentliggjort for fem uger siden. Her kom det frem, at Louise Albinus og søsteren Caroline Fleming var nået til enighed efter flere års uenigheder. Søstrene ejede hver 50 procent af slottet,

Slottet blev sat til salg sidst på året i 2021, mens Louise og Nikolaj Albinus fik slottes nøgler den 15. maj.

To dage senere blev det meddelt, at Valdemars Slot ikke længere kan fungere som museum. Det skete, efter Caroline Flemings 18-årige søn Alexander, der har arvet stort set al inventar efter sin morfar Niels Krabbe Iuel-Brockdorff, hentede sit arvegods, som ventes bortauktioneret hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner efter sommerferien.