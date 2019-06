Valget er afgjort i Nørre Aaby Bageri

På valgdagen lukkede Nørre Aaby Bageri klokken 14, og salget af bagerens prisbelønnede romkugler med rødt og blåt krymmel er gjort op.

Skal man tro den totalt uofficielle valgprognose, løber blå blok med en kneben sejr, når valgstederne lukker senere grundlovsdag. I bageriet har 740 personer købt en romkugle med blåt krymmel, mens bagerassistenterne har solgt 695 røde romkugler.

Blå blok løber med sejren, hvis man tror på romkuglevalget i Nørre Aaby Bageri. Foto: Morten Albek

- Klokken lidt i to er blå blok cirka 20 stemmer, eller kugler, foran. Så hvis man skal tro mit romkuglevalg, så ender det med en sejr til blå blok onsdag aften, siger Carsten Matthiesen til TV 2/Fyn.

Flest blå stemmer

Som ved alle andre prognoser er det naturligvis vigtigt at understrege, at intet valg er sikkert, før den sidste stemme er talt op.

Dog får Carsten Matthiesen muligvis ret, når romkuglesalget forudser en blå sejr. Ved seneste folketingsvalg i 2015 stemte 2.463 stemmeberettigede i Nørre Aaby ifølge KMD Valg, og her gik 52,7 procent af stemmerne til de blå partier. Dengang endte det også med en borgerlig regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative.

Ifølge bagermester Carsten Matthiesen har flere af partiernes ungdomsafdelinger forsøgt at påvirke romkuglevalget ved at købe stort ind af én farve.

- Når man kommer for at købe 30-40 romkugler af enten den ene eller den anden slags, så kan det jo ikke undgå at påvirke den løbende prognose, siger Carsten Matthiesen.

Om romkuglerne viser sig at være spåkugler vil bagermesteren og resten af Danmark først vide, når valget er afsluttet klokken 20 ondag aften.

Opskrift på Danmarks bedste romkugle.

I marts sidste år vandt Nørre Aaby Bageri titlen som Danmarks bedste romkugle. Nåede du ikke at få en romkugle, inden bageren lukkede, eller er du bare mest til romkugler uden partifarve, kan du vælge at lave dine egne med hjælp fra Carsten Matthiesen.

Opskriften på den prisbelønnede romkugle er nemlig ikke spor hemmelig.