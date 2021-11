Valgfolkefest med skærpet corona-opmærksomhed

Derfor blev alle de nordfynske kandidater fredag opfordret til at lade sig coronateste inden valgfolkefesten. Samme opfordring fik Fyens Stiftstidendes og TV 2 Fyns fælles produktionshold på næsten 50 personer torsdag aften efter valgfolkefesten i Middelfart.

- Valgfolkefesten er en demokratisk nyskabelse ved kommunalvalget, som binder vælgere og politikere sammen på en ny måde. Det har taget utroligt godt imod. Der har været fuldt hus - 250-300-350 deltagere i Søby, Rudkøbing, Faaborg, Assens og Middelfart - til de første fem valgfolkefester. Og vi forventer en lignende interesse i Otterup, siger Poul Kjærgaard, chefredaktør på Fyens Stiftstidende.

Generelt har både Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn siden marts 2020, hvor corona for alvor brød ud, været meget omhyggelige med at følge samtlige råd og vejledninger fra sundhedsmyndighederne. Både internt som arbejdspladser. Og eksternt i forbindelse med de to mediehuses journalistiske virke.

- Som alle jo ved, er smittetallet stigende i Danmark. Også i Nordfyns Kommune. Derfor vil vi informere ekstra grundigt, have ekstra håndsprit og mundbind med. Vi følger selvfølgelig sundhedsmyndighedernes anvisninger til punkt og prikke. Også hvis det anbefales at vise coronapas eller brug af mundbind. Derfor opfordrer vi også publikum til at blive coronatestet på forhånd, så alle føler sig trygge siger Esben Seerup, direktør på TV 2 Fyn.

Mandag vil alle detaljer på geværfabrikken blive grundigt gennemgået, så alt er klar til om eftermiddagen.

- Med sund fornuft og skærpet corona-opmærksomhed ser vi derfor frem til valgfolkefesten mandag for Nordfyns Kommune. Vi glæder os, siger chefredaktør Poul Kjærgaard, Fyens Stiftstidende.

Det er muligt at følge det fire timer lange arrangement direkte på tv2fyn.dk og på fyens.dk.