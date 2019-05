Fyns yngste folketingskandidat har travlt: Valgkamp og studentereksamen på samme tid

Fabian Davidsen har en kalender, der er mere fyldt end den gennemsnitlige 19-årige gymnasieelev.

For udover at han går i 3.g og står over for en række eksaminer, der gerne skulle resultere i en studentereksamen om en god måneds tid, så er han også folketingskandidat for Alternativet.

Begge dele fylder endda rigtig meget og giver den unge kandidat et dagsprogram, der kan tage pusten fra enhver.

- Jeg har gået i 3.g og været folketingskandidat i snart et år, og det er et kæmpe logistisk arbejde at få tingene til at gå op. Men vi prøver, så godt vi kan, og heldigvis går jeg på læseferie om fire dage. Så der får jeg noget ekstra tid til at føre noget valgkamp. Det er svært at få tingene til at gå op i en højere enhed, men det skal det jo, siger Fabian Davidsen.

Den unge folketingskandidat må derfor hele tiden vægte og prioritere sin tid. Og valg medfører jo også altid fravalg.

- Jeg prioriterer at få min studentereksamen – men jeg prioriterer i den grad også at føre en ordentlig valgkamp. Nogle gange går det ene ud over det andet, og man får et højere fravær eller et lavere karaktergennemsnit, men jeg får stadig min studentereksamen. Omvendt kan jeg misse nogle vigtige arrangementer, fordi jeg sidder til eksamen. Og det er jo bare en del af gamet, når jeg både er folketingskandidat og gymnasieelev, siger Fabian Davidsen.

Håber på godt valg for partiet

Alternativet-kandidaten har svært ved at pege på den vigtigste af de to store elementer, der lige nu fylder nærmest alt i hans liv. Dog sætter han partiets succes over sin egen.

- Vigtigst er at jeg får lavet en god valgkamp, og at jeg så samtidig bliver student. Det er ikke nødvendigvis, at det er mig, der bliver valgt ind, men at vi får et rigtig godt valg på Fyn, og at jeg så samtidig kan få min studentereksamen, siger den travle 19-årige folketingskandidat.

Og der er meget at bruge tiden på, når man på mange måder lever et liv, hvor to ting fylder det hele på én og samme tid.

- I sidste uge arbejdede jeg cirka 100 timer på valget og cirka 30 timer på gymnasiet. Måske skruer vi lidt op for valgkampen, når jeg går på læseferie, fordi jeg ikke har så mange mundtlige eksaminer men flere skriftlige, siger Fabian Davidsen.

Hurtig hovedregning afslører, at med den timefordeling er der ikke meget tid tilovers til andre gøremål. Heller ikke søvn.

- Jeg står meget tidligt op og går meget sent i seng. Det er meget kontrastfuldt at veksle mellem valgkamp og en analyse af Sokrates’ taler i oldtidskundskab. Det er meget sjovt og meget mærkeligt at være en del af, siger Fabian Davidsen.

Den 19-årige folketingskandidat håber, at han kan balancere de to ting – og ende med at vinde i begge discipliner.

- Jeg håber, at jeg sidder med en hue på hovedet og en plads i Folketinget. Det vil være fantastisk og en fantastisk måde at slutte det her skoleår af på, siger Fabian Davidsen.