Min mening: Valgkamp skal vindes med cykeltrailer, æggebakker og økologiske frø

Af Mette Rahbek, folketingskandidat for Alternativet

Er forbruget af propaganda alle de millioner værd, eller bør de bruges på noget mere fornuftigt?

Mener du, ligesom jeg, at vi har et kæmpe demokratisk problem, hvis ikke alle har lige mulighed for at opstille og blive valgt – især fordi det koster kassen at blive set blandt mange? Hvordan tager vi som borgere vores demokratiske ret tilbage? Hvordan gør vi folketinget.... folkets? Står man overhovedet en chance som folketingskandidat, hvis man ikke er cand. scient. pol eller har lommen fuld af penge? Eller hverken har lyst til at være uddannet politiker og slet ikke lyst til at forbruge?

Er vi som demokratisk land ude på et skråplan, hvor magt handler om økonomi og ressourcer fremfor personlig lyst, viden og kompetencer?

For rigtig mange danskere, er klimakrisen blandt de vigtigste emner til det kommende valg. 15.000 mennesker gik sidste år på gaden i København i forbindelse med Folkets Klimamarch. Jeg havde personligt ikke lyst til, hverken at bruge penge eller co2 på en tur til København for at deltage i en klimamarch, selvom jeg er helt sikker på, at lyden fra de fantastisk mange fremmødte giver genklang ud i selv de allermørkeste, klimafornægtende kroge af dansk politik.

Jeg valgte at blive hjemme i Odense, hvor jeg i stedet tog initiativ til at få stablet et mere interaktivt arrangement på benene, med forskellige aktiviteter, der alle satte fokus på FN’s 17 Verdensmål.

Jeg havde pakket cykeltraileren med æggebakker og æggeskaller, øl -og konservesdåser, gamle T-shirts, jord og frø (økologiske, selvfølgelig), gamle blade og forskellige tomme glas. Og så inviterede jeg ellers alle nysgerrige forbi til genbrugsværksted og oplæg om verdensmålene med fokus på, hvordan vi som enkeltpersoner selv kan bidrage til at implementere disse mål.

MIN MENING - PÅ VEJ MOD VALG Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne.

Hvorfor lavet mit eget arrangement?

Jeg prøver selv at leve så bæredygtigt som muligt. Derfor har jeg generelt min lille etværelses lejlighed fyldt med diverse "skrammelguld". Og derfor var det super nemt for mig at arrangere dette arrangement. Det er også ud fra den præmis at jeg fører min valgkampagne.

Udover at sætte fokus på miljø, klima og bæredygtighed, ønsker jeg også at sætte fokus på det demokratiske problem i, at dansk politik ikke er tilgængeligt for alle. Hvilket i min optik næsten er mere problematisk end klimakrisen!

Jeg ønsker at bevise, at man altså også kan føre en god valgkamp(agne) og samtidig blive synlig ud fra mottoet:

reduce, reuse, recycle!

Jeg genbruger valgplakater fra kommunalvalget. Vi maler dem over og kreerer nogle helt nye, personlige og ret fantastiske plakater. Mine visitkort er hjerter, vi klipper ud af farvet karton. Som holder til visitkortene bruger vi en malet og flot udsmykket, brugt pizzabakke.

Jeg er dog ikke helt uimodtagelig overfor forbrug. Jeg har nemlig valgt at investere i en el-ladcykel.

Udover at være folketingskandidat, er jeg aktiv i rigtig mange andre organisationer og bevægelser og kommer altid slæbende til og fra med diverse materialer og genbrugsting. Så derfor har jeg valgt at bruge min opsparing på sådan en lille lækker sag. Og den er selvfølgelig shinet op med valgplakater. ​Hvis du bor i Odense, er sandsynligheden for at du har set mig, ret stor!

Det store spørgsmål er dog: Er alt dette nok til at gøre mig synlig blandt de andre 75 folketingskandidater? Nok til at sikre, at når vælgerne står i stemmeboksen, så ringer mit navn genklang blandt alle de andre navne på listen?

Jeg håber det!