Butikscenter på Lynfrosten? - Lad nyborgenserne bestemme ved folkeafstemning

- Handelsstandsforeningen hilser velkommen, at der kommer noget mere handel til byen i stedet for, at vi sender det til Odense. Det vil vi gerne stå på mål for. En anden del er de mange arbejdspladser, der ligger i det her. Det har vi også behov for i Nyborg, fortæller borgmesteren.



Foreslår afstemning i ny valgperiode

Den politiske uenighed har altså nu fået Vi Lokale Demokrater til at foreslå en helt tredje løsning på problemerne med Lynsfrosten.

- For forhåbentlig vil alle politikere respektere borgernes beslutning. Vi siger jo, at vi altid vil respektere borgernes beslutning. Det tror jeg også vil kunne give ro i maven for kommende investorer, for hvem ønsker at bygge noget der allerede fra starten giver massiv politisk modstand i kommunen, spørger Carsten Kudsk.

Helt konkret foreslår partiet, at beslutningen afgøres ved folkeafstemning i starten af den nye valgperiode, der begynder til januar.