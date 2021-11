Populære valgplakater med kandidat i bar overkrop stjålet

Det er ikke alle, der finder valgplakater lige attraktive, men 19-årige Malte Jäger har alligevel måttet indse, at hans valgplakat er så populær, at den bliver stjålet fra lygtepælene.

På valgplakaten flexer den unge byrådskandidat for Nye Borgerlige i bar overkrop og kalder sig selv "et stærkt valg" for Kerteminde.

Siden plakaterne kom op at hænge, er de konsekvent blevet klippet ned igen.