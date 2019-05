Sådan deltager du i vores valgdækning: Valgsimulator, tvivlercafé og debat

Folketingsvalget står for døren, og TV 2/Fyn laver den største dækning af valget i mediehusets historie. I løbet af valgkampen giver vi de fynske vælgere en lang række muligheder for at blive klogere på, hvor krydset skal sættes.

Seks store valgdebatter

TV 2/Fyn arrangerer seks store valgarrangementer rundt omkring på Fyn. Her vil kandidater fra alle opstillede partier debattere en lang række forskellige emner, som har betydning for fynboernes hverdag. Publikum får også mulighed for at stille kandidaterne spørgsmål og selv møde kandidaterne. Debatterne kommer til at ligge tirsdage og torsdage i valgkampen og foregår fra kl. 17.30-19.00.

Her foregår TV 2/Fyns store valgdebatter Vestfyns Gymnasium, Glamsbjerg

Tietgen Handelsgymnasium, Odense

Svendborg Gymnasium, Svendborg

Østfyns Produktionsskole, Marslev

Middalfart Gymnasium, Middelfart

Nordfyns Gymnasium, Søndersø Alle debatter starter kl. 17.30. Dørene åbner kl. 17.00 og der vil være en goodie bag til alle, der kommer og overværer debatterne. Debatterne sendes også på TV 2/Fyn Nyhedskanalen og streames på tv2fyn.dk.

Tvivlercafé i Storms Pakhus

Den sidste søndag inden valgdagen inviterer TV 2/Fyn i samarbejde med Storms Pakhus til tvivlercafé. Her kan du nyde et godt måltid i en af Storms Pakhus' boder samtidig med at du kan møde kandidater fra alle opstillede partier og få svar på de spørgsmål, som du går med, inden du skal sætte dit kryds.

TV 2/Fyn står for en række forskellige debatter, og der vil også være mulighed for at tage kandidattesten. Alt i alt er der alle muligheder for at du kan få afklaret, hvor dit kryds skal sættes.

Hvor og hvornår: Den sidste søndag inden valget i Storms Pakhus fra 14.00 til 17.00. (Seebladsgade 21, 5000 Odense)

Stor satsning skal gøre unge fynboere klar til valget

TV 2/Fyns ungdomsredaktion Bemærk rykker ud af huset og ud til de unge fynboer, der skal stemme for første gang, og klæde dem på til at sætte et kryds der, hvor de mener, det skal være.

Seks gange under valget vil fynske unge på ungdomsuddannelserne blive udsat for Valgsimulatoren, som er et rollespil med det formål at undervise i den demokratiske proces i forbindelse med Folketingsvalg. Undervejs danner de deltagende elever deres egne partier og konkurrerer om regeringsmagten i Danmark. Dertil udgør tre folketingskandidater et ekspertpanel, der giver rollespillet en virkelighedsnær parallel.

Derudover vil redaktionen også dagligt udkomme på Facebook, Instagram og bemaerk.dk med indhold, der tydeliggør valgets problemstillinger, politikernes udsagn og påstande samt alt det, der sker bag kulissen.

Find Bemærk her: Bemærks Facebook-side, hvor der ugentligt kommer nyheder fra valget

På Instagram vil du hver dag kunne blive klogere på, hvem du skal stemme på

Også på Youtube kan du holde dig opdateret om Folketingsvalget 2019

Endeligt kan du på www.bemaerk.dk følge med dagligt i valget Når valget er udskrevet, vil Bemærk rykke ud senest tre timer efter og interviewe de første politikere på Flakhaven i Odense. På valget sidste dag arrangerer Bemærk og Studenterhus Odense en stor valgfest i Studenterhuset, hvor alle er velkomne. Det hele starter klokken 17.00.

Kandidat-test: Se hvilken politiker du er mest enig med

Fynboer, der er i tvivl om, hvor krydset skal sættes ved det kommende folketingsvalg, kan få hjælp via TV 2/Fyns kandidattest. TV 2 og TV 2-regionerne gået sammen om at bygge en kandidattest til det kommende folketingsvalg. Ved at svare på en række spørgsmål, som er sendt ud til de 824 kandidater i hele landet, kan du selv udforske, hvem du er mest enige eller uenige med.

Kandidattesten er skruet sammen, så du skal angive to valgtemaer, som optager dig mest. Ud fra dine valg, får du undervejs i testen ekstra spørgsmål i hver kategori - så det, du især lægger vægt på, kommer til at fylde mere i testen. Samtidig indeholder testen også tre regionale spørgsmål om helt aktuelle fynske problemstillinger. Når testen er gennemført, får du en liste over de folketingskandidater, som du er mest enige med og mest uenige med.

Tag testen her: www.tv2fyn.dk/kandidattest

Reportager og nyhedsdækning

TV 2/Fyn dækker naturligvis også valgkampens udvikling løbende med reportager og nyheder. Vi følger de fynske valgmøder holder øje med både udmeldinger og kaniner i valgkampen.

Derudover har vi programmet "Velkommen til Virkeligheden", hvor vi inviterer udvalgte kandidater ud til fynboer med et problem eller et dilemma.

Flere gange om ugen kan du møde politikere i interviewprogrammet 1:1. Her bliver de konfronteret med deres mærkesager i vores tv-studie.

Endelig lader vores ungdomsredaktion Bemærk på humoristisk vis kandidaterne fortælle om "den første gang".