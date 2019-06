Nu kan fynboerne stemme: Valgstederne er åbne

De 374.397 stemmeberettigede på Fyn og øerne kan nu komme til at afgive deres stemme til folketingsvalget 2019.

Fakta På Fyn er der otte valgkredse og 146 afstemningssteder

Der er 374.397 stemmeberettigede på Fyn og øerne

Der er 13 partier og 76 kandidater i Fyns Storkreds

Afstemningsstederne har åbent fra 8.00 til 20.00

På småøer kan kommunalbestyrelsen beslutte, at afstemningsstederne først åbner kl. 9.00

Langt hovedparten af de i alt 146 afstemningssteder åbnede klokken otte, men på småøer kan kommunalbestyrelsen beslutte, at afstemningsstederne først skal åbne klokken 9.00.

Valgstederne lukker igen klokken 20, og først senere på aftenen forventes resultatet af folketingsvalget at blive offentliggjort.

En valgdag er en stor dag for både demokratiet, vælgerne, kandidaterne og alle de mange både offentligt ansatte og frivillige, der landet over bruger dagen som valgtilforordnede på landets i alt 1.384 afstemningssteder.

- Jeg har lidt sommerfugle i maven, om det hele nu kører, som det skal, fortalte Lise Merrild, der er valgchef i Odense Kommune, til TV 2/Fyn kort inden valgstederne åbnede.

Mange tidlige vælgere

Allerede inden valgstederne åbnede var mange fynske vælgere mødt frem for at få lov at afgive en stemme. En af dem, der var tidligt på færde på Flakhaven i Odense, var Jenni Kjærsgaard.

- Det er min pligt og min ret at stemme, og det er jeg glad for at kunne, siger Jenni Kjærsgaard.

Hun mener, at det har været en fin valgkamp, der altså har udspillet sig i løbet af de seneste 29 dage.

- Der har været en god tone. Lidt lang men ellers god, siger Jenni Kjærsgaard.

Hun var sammen med sin mand Lars Kjærsgaard mødt op som en af de første for at stemme. Han fastslår også, at det er en borgerpligt at stemme til valget.

- Det er demokratiets dag, og den ret skal vi alle sammen udnytte, siger Lars Kjærsgaard, der har fulgt den forholdsvis lange valgkamp tæt.

- Det har været intenst, men jeg har egentlig ikke været i tvivl, og det har ikke flyttet mig. Det har været en god valgkamp. Den har været sober, og man har fået gode argumenter for og imod. Man har talt forholdsvist pænt til hinanden, siger Lars Kjærsgaard.

