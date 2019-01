Højvande: Vandet er på vej retur

Prognoserne fra DMI om kraftigt højvande på grund af den kraftige nordlige blæst kom til at holde stik.

Klokken 00.50 natten til onsdag nåede vandstanden i Odense Kanal op på 1.54 meter over daglig vande. Siden har vandstanden være faldende.

Foto: DMI

Ved Gabet ved Odense Fjord nåede vandstanden klokken 00.50 op på 1.51 meter over daglig vande, og også her har vandet være faldende siden.

DMI havde varslet vandstand i Odense Fjord op på til 1.50 meter over daglig vande.

Vandstanden nåede dermed ikke op på samme højde som stormfloden den 2. januar 2019.

I Sedens Strandby i Odense Fjord nåede vandet dermed ikke at true de ellers meget udsatte lavtliggende boliger, fortæller TV2s reporter klokken 6.

Ved Lodsvej ved Odense Kanal i Stige kunne beboerne igen se deres vej stå under vand. Dog uden at det har medført skader, fortæller TV 2/Fyns reporter fra stedet.

Foto: DMI

Falder også på resten af Fyn

På resten af Fyn - fra Bogense til Nyborg - kom vandstanden op mellem 1.20 meter og 1.30 meter.

I Bogense Havn nåede vandstanden klokken 01.10 op på 1.28 meter og i Kerteminde nåede vandstanden klokken 03.30 op på 1.17 meter. Den vandstand har været stabil indtil klokken 06.00, men så forventes den at falde igen.

I Nyborg nåede vandet klokken 00.50 op på 1.26 meter og i Svendborg toppede vandstanden klokken 05.20 med 1.21 meter over daglig vande.

Læs også Natten bringer stormflod og kraftigt blæsevejr

Kraftig blæst

Højvandet skyldes et lavtryk, som natten til tirsdag bevægede sig ned over Danmark fra nordvest, og som tirdag eftermiddag lå over Polen.

En kraftig vestenvind blæste tirsdag eftermiddag ind over landet og det sendte vand ind i Skagerrak og den nordlige del af Kattegat.

Tirsdag eftermiddag gik vinden i nord og derved bevægde vandmasserne sig mod syd, og det skaber forhøjet vandstand i den sydlige del af de indre danske farvande.