Vandet er tilbage: Åh ja, sådan kan man også starte dagen

Odense Havnebad er åbnet igen efter omfattende rustarbejde. Vibeke Lassen var én af de første i vandet.

500.000 liter skinnende blåt vand lokkede flere fynboer til at starte dagen med et havnebad. Én af dem var stambadegæsten Vibeke Lassen fra Odense.

- Det har været så dejligt. Det er jo fantastisk, at det er 21 grader, så det er rigtig dejligt, siger Vibeke Lassen.

Havnens bassin er igen fyldt op, så odenseanerne kan tage en frisk dukkert i det fri. Foto: Andreas Jarvel

Rust i vandet

I flere uger har havnebadet i Odense været lukket på grund af rust. Det betød, at bassinet blev drænet for de 500.000 liter vand, mens specialister arbejdede på højtryk for at fjerne rusten, så bassinet ikke blev utæt.

- Det har været kedeligt, fordi vi er mange, der bader hver morgen mandag, onsdag og fredag, fortæller Vibeke Lassen.

Det gratis havnebassin har plads til 300 badende gæster, og flere kommer der fast hver uge - uanset vandtemperatur. Det gør Vibeke Lassen også.

- Det er friskt. Man kommer hjem og er parat til at gå i gang med det, man skal i gang med. Og så er der en masse mennesker, man ser hver mandag, onsdag og fredag. Det er enormt hyggeligt. Godmorgen - og god dag, lyder det fra Vibeke Lassen.

Solen skinner fra en blå himmel fredag, hvor havnebadet igen åbner op for badende. Foto: Andreas Jarvel

- Det er det bedste, som Odense Kommune har lavet i mange år, slutter hun.

