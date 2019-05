Nyt lysshow til H.C Andersen Festival: Vandfontæne skal være lærred

Et stort og farverigt lysshow i Flakhaven trak i H.C Andersen Festivallens første år masser af mennesker til Odense. I år er virksomheden bag showet tilbage.

Det er i år Munke Mose, som bliver overtaget af den kreative kunstnervirksomhed WeCreateMagic.

Med inspiration fra H.C. Andersens eventyr "Klokken" bliver et 3D-show med lyd og lys projekteret op på vanddråberne fra en fontæne, der fungerer som lærred for showet.

Tilsat akrobater og ild lover arrangørerne en sensationel og farverig oplevelse udover det sædvanlige.

500 kulturtilbud på programmet

Udover det store 3D-show har programmet for årets H.C Andersen Festival over 500 kulturtilbud på plakaten med både teater, dans, musik, kunst og comedy. Langt størstedelen af de mange arrangementer er desuden gratis.

- Vi er stolte over endnu engang at kunne præsentere et stort, alsidigt og utroligt spændende festivalprogram, og med over 500 kulturtilbud er det enormt svært at pege højdepunkter og favoritter ud, siger festivaldirektør Peter Bøgholm.

H.C. Andersen Festivals foregår i år fra søndag 18. august til søndag 25. august.

