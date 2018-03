Vandrende byting skal gøre beboere til ambassadører

Op mod 70 borgere fra Nørre Lyndelse og Nørre Søby havde søndag valgt at bruge formiddagen på at gøre deres lokalområder mere attraktive for nye tilflyttere. Borgerne deltog i et såkaldt vandrende byting.

Odense vokser, og den vækst vil Faaborg-Midtfyn Kommune gerne have del i.

- Målet er, at der er 2000 flere indbyggere i Faaborg-Midtfyn Kommune om ti år, fortæller borgmester Hans Stavnsager (S).

Forventningen er, at Nørre Lyndelse og Nørre Søby frem mod 2030 alene vil kunne tiltrække 600 nye borgere.

På opdagelse i landskabet

Borgerne var søndag inviteret til et byting om udviklingen af Nørre Lyndelse og Nørre Søby, og det var et lidt anderledes byting. Bytinget foregik til fods, hvor borgerne sammen gik på opdagelse i landskabet omkring de to byer.

- Vi har genopfundet det, der i gamle dage hed et byting. Vi holder i alt tre byting, og i dag er det andet i rækken, fortæller projektleder Birgit Sønderskov Weber fra Faaborg-Midrfyn Kommune.

Samtidigt var der Åbent Bykontor i Carl Nielsen Hallen, fordi en del af børnefamilier var til gymnastikopvisning.

- Vi vil rigtig gerne have, at dem, der bor her, inviterer nye til at flytte her til, fortæller projektleder Birgit Sønderskov Weber.

Et vandrende byting

Familien Haahr er en af de familier, som Faaborg-Midtfyn gerne vil have flere af. Familien havde taget imod invitationen til at deltage søndagens vandrende byting.

- Vi boede i et lille hus i det sydlige Odense, og rammerne var bare blevet for små til tre børn, fortæller Michael Haahr.

I 2016 flyttede familien fra Odense til Lumby lige uden for Nørre Lyndelse.

- Vi kikkede sydpå, og vi syntes, at Faaborg-Midtfyn Kommune gør det bedre på børne- og ungeområdet end Odense, fortæller Lea Haahr.

Indflydelse på udviklingen

Et af målene med bytinget er, at give beboerne indflydelse på udviklingen af området. Undervejs på ruten blev deltagerne præsenteret for nogle udvalgte steder og temaer fra det kommende udviklingsprogram for området.

Familien Haahr har et klart input til planen for området.

- At man ikke bare bygger og bygger, så vi mister det landsbyindtryk, der er i dag. En af de ting, som vi prioriterer, er at naturen er meget tæt på, siger Lea Haahr.

Tredje og sidste bytingsmøde for Nørre Lyndelse og Nørre Søby afholdes tirsdag 10. april 2018.

