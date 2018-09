Vandreture skaber tryghed i udsat boligområde

En beboergruppe i boligområdet Korsløkkeparken har med såkaldte tryghedvandringer skabt mere tryghed i området, der før var præget af kriminalitet.

Noget så enkelt som en gåtur i sit kvarter, kan gøre en stor forskel. Det har en beboergruppe fra Korsløkken i det østlige Odense i hvert fald oplevet.

Tryghedsvandringerne, som gåturerne er blevet døbt, har blandt andet medført, at gruppen for nyligt vandt SSP Odense Prisen 2018, som bliver delt ud til en person eller gruppe, der det forgangne år har været med til at forebygge kriminalitet.

57-årige Prema Rajaratnam er en af de boboere, som går med på turene.

- Jeg vil vise mig, for jeg er også en medborger her, siger hun og fortæller, at hun har boet i Korsløkken i 21 år.

Tidligere kriminalitet

Korsløkken har været udfordret af blandt andet hærværk, hashrygning i kældre, hasarderet scooterkørsel, provokerende og chikanerende adfærd blandt unge.

Siden 2015 har der været fokus på at øge trygheden og bekæmpe kriminaliteten, og her kan vandringer være et godt redskab.

Der er blevet mere trygt herude, fordi der er blevet en øget opmærksomhed på området Henrik Madsen, beboer

- Det er altid en god idé at gå ud og signalere, at 'vi vil vores boligområde, og vi er fælles om at forsøge at lave forandringer', siger Britta Kobberup, der arbejder for BoligSocialt Hus, en sammenslutning af de fynske boligforeninger med udfordringer.

I november 2017 startede de første vandringer i et samarbejde mellem BoligSocialt Hus og beboerne.

Mere tryghed

Ifølge beboerne i den lille vandregruppe kan de mærke en forskel i deres kvarter.

- Der er blevet mere trygt herude, fordi der er blevet en øget opmærksomhed på området, siger Henrik Madsen, der bor i Korsløkken.

Forsøget med tryghedsvandringerne endte med at være så succesfuldt, at beboerne i Korsløkken har besluttet at fortsætte gåturene hver torsdag.

- De tilbagemeldninger, vi har fået fra beboerne, det er, at det er hyggeligt at gå med rundt på turene, og at det giver socialt fællesskab. Det giver en tryghed og en følelse af, at de selv kan være med til at ændre nogle ting, siger Britta Kobberup.