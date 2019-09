Ti dage uden rent vand: Vandværk ophæver kogeanbefaling

I ti dage er borgere blevet bedt om at koge vandet fra Langå Vandværk. Først på grund af en forurening med coliforme bakterier og siden, fordi man fandt rester af jord- og spildevandsbakterier i vandrørerne.

Men nu er det igen muligt at åbne for hanerne og tage et glas vand uden at skulle koge det først. De seneste vandprøver fra ledningsnettet er blevet analyseret med et tilfredsstillende resultat.

Vandværket, kommunen og Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor besluttet at ophæve kogeanbefalingen. På deres hjemmeside beklager Nyborg Kommune de gener, forureningen har forvoldt.

