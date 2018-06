Vandværker: Stop med at vande din græsplæne og hæk

Vand kun potter, planter og flotte blomster, men drop græsplæne og hæk. Sådan lyder opfordringen fra flere fynske vandværker.

Tørken og det varme sommervejr sætter pres på de fynske vandværker - især når fynboerne vander haven og fylder badebassinet.

- Det er ligesom i de gamle etageejendomme. Når alle går i bad og laver kaffe om morgenen, så falder trykket og strålen bliver lidt slap, siger Aksel Snerlig, formand for Søhus Vandværk.

Han, og mange andre fynske vandværker, overvåger nøje det stigende vandforbrug, som de varme og tørre dage har medført.

- Det er ikke, fordi vi er bange for at løbe tør for vand, men når der bliver åbnet for 2.000 vandhaner på samme tid, kan vi så levere til dem, siger Aksel Snerlig.

Søhus Vandværk pumper lige nu 30 procent mere vand ud til sine husstande, end de plejer, og det kan ses på vandboringerne.

- Vores ressourcer kommer fra himlen, og der er ikke faldet meget regn de seneste par uger, så det vand, vi pumper ud, henter vi lidt dybere end normalt, siger Aksel Snerlig.

Han understreger, at det ikke betyder noget for vandets kvalitet, men blot er et udtryk for, at grundvandet, ligesom de fleste græsplæner på Fyn, kunne have godt af et ordentligt regnskyl.

Kampen i kolonihaven

I Annelise og Jonny Juul Hansens kolonihave står alting snorlige. Kanterne på græsset er klippet, grøntsagerne står i lige rækker, og ukrudt er forlængst fordrevet. Her bliver moder jord holdt i et jerngreb. Men.

- Det har været svært at holde haven i år, siger Annelise Juul Hansen, mens hun nærstuderer en jordbærplante, som ser meget tørstig ud.

I Haveforeningen Skytteløkken, hvor de har deres kolonihave, er der strenge vandingsregler.

- Vi må kun vande hver anden dag, og når vi vander, skal det være før 10 og efter 17, ellers fordamper vandet jo bare, siger Jonny Juul Hansen.

- Ja, og så skal man være i haven, når man vander. Ikke det der med bare at efterlade slangen i timer, så vandet bare fosser ud, afbryder Annelise Juul Hansen.

De brune pletter på græsset og de svedet jordbærplanter, som står i kolonihaven, kæmper en forgæves kamp i solen. Parret overholder altid vandingsreglerne, men Annelise Juul Hansen indrømmer, at hvis de måtte vande hver dag, så gjorde hun det nok.

- Jeg plejer at lave jordbærmarmelade til alle børnene, men det bliver der ikke noget af i år. Så de må købe sig fra det, griner Annelise Juul Hansen.

Vandværkets gode råd

Selvom den svedet græsplæne tørster og ligusterhækken hænger, så skal man holde igen med slangen.

- Folks dyre blomster, potteplanter, grøntsager og hvad ved jeg. Vand dem. De behøver ikke at tørste, men græsplæne, hæk og generelt store arealer, som kræver enorme mængder vand, må tørste, siger Aksel Snerlig.

Maratonvandinger af græsplænen går ud over vandtrykket og vandregningen, så det skal man bare lade være med, understreger han.

- Og hvis folk køber et kæmpe badebassin eller skal fylde vand i deres swimmingpool, så må de selvfølgelig gerne det, siger Aksel Snerlig.

Han opfordrer dog folk til at ringe til vandværket, før de åbner for slanger og bruger flere tusind liter vand.

- Vi kan jo se, at vandet fosser ud et sted, og hvis vi ved, at der er en, som er i gang med at fylde badebassin eller swimmingpool, så tror vi ikke, at det er en lækage.