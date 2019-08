Vanrøgtede og efterladte heste får nyt drømmehjem

Tre store, brune heste galopperer over bakken hen imod den anden ende af folden. I en indhegning ved siden af står to små ponyer og gumler hø og betragter roligt omgivelserne. Der er marker og æbletræer til begge sider, og man hører af og til vrinsken fra hastene og skryden fra æslerne.

Læs også Slår alle rekorder: Det strømmer ind med hjemløse katte

Dyreinternatet Nyt Hesteliv er efterhånden faldet på plads på sin nye grund i Morud. De 90 heste, ponyer og æsler flyttede ind i foråret, men det var først lørdag, at stedet officielt åbnede dørene for gæster udefra. Janne Junker er stifter af internatet, og hun er glad for deres nye hjem.

- Det er fantastisk. Vi elsker at være her alle sammen, siger hun og slå ud med armene.

Betsen var tæt på at dø

I anledning af åbningsdagen viser internatet nogle af deres heste frem. En af dem er hesten Betsen, som kom i Janne Junkers varetægt for ni år siden. Han er den af alle hestene, som har været tættest på at dø.

- Han er en af de mest vanrøgtede heste, vi har haft. Han var så tynd, da vi fik ham, at ryggen var helt nede, han havde ingen muskulatur, hans ben stak ud, og han var så tæt på at give op, siger hun.

Men det lykkedes Janne Junker og hendes folk at redde ham, og siden har han haft det godt.

Vi måtte finde et nyt hjem

Hesteinternatet blev stiftet i 2005, da Janne Junker købte en gård i Blommenslyst, og her voksede det sig større og større, indtil der kom en meldning om, at der skulle bygges en ny jernbane, og siden kom meldningen om en udvidelse af den fynske motorvej. Faktum var, at de ikke kunne blive, hvor de var.

- Det er rigtig svært at finde en anden ejendom. Der er jo ingen ejendomme, der har plads til 90 heste og har faciliteterne. Vi skulle både have areal og en pris, der var til at betale , fortæller Janne Junker.

Men i 2018 blev de eksproprieret og fik penge for gården i Blommenslyst, og med de midler kunne Nyt Hesteliv købe gården i Morud, der var dukket op som den perfekte løsning med både enge, skov og sø i området, som internatets beboere kan boltre sig på.

Læs også Penge på vej til nødstedte dyr

Blandt lørdagens besøgende var der da også mange rosende ord til Nyt Hesteliv og deres nye hjem.

- Det er et hjem med ufattelige udfoldelsesmuligheder og en rigsom på græs og natur, som får det bedste frem i dyrene. Det er også godt, at de kan gå sammen med hinanden. Det er meget enestående, og der er fred og ro og natur, sol, skygge, bakker, så det er fantastisk, siger Lilian Svensson, der er kørt fra Nordsjælland for at være med til åbningsdagen.

Blev trær af overskrifter med vanrøgtede dyr

Hele tanken om at starte et hesteinternat dukkede op hos Janne Junker, da hun havde mistede sit arbejde som marketingschef i et reklamebureau. Hun stod i Netto og læste endnu en overskrift fra BT om vanrøgtede ponyer, og så slogt tanken ned i hende.

Læs også Herpes lukker fynsk rideskole

- Der var overhovedet ikke nogen hesteinternater i Danmark. Der var katteinternater, hundeinternater, men hesteinternater eksisterede simpelthen ikke, fortæller Janne Junker.

Internatet tager i dag imod heste eller ponyer, som er blevet vanrøgtede, men de tager også imod dyr, som tidligere har været på rideskoler, travheste eller bor hos private, som ikke længere selv kan passe dem.

I dag finansieres hele internatet på flere måder. Både gennem fonde og donationer, men også via almindelige mennesker, der har en sponserhest på stedet, som de betaler for hver måned.

Ingen af hestene på internatet er til salg, men mange af dem kommer ud i såkaldt pleje hos godkendte plejefamilier, som tager hestene til sig. I alt har internatet 73 heste placeret i plejefamilier, som de besøger af og til for at sikre sig, at dyrene har det godt.