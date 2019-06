Husk solcremen! Vanvittig varme rammer Fyn

Det bliver en tropedag med ekstrem varme på Fyn.

Sådan lyder stort set alle prognoser. Både Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, og TV 2 Vejret fortæller, at der tirsdag bliver vanvittigt varmt i de fynske og faktisk også det meste af landet.

- Allerede fra de tidlige morgentimer er det varmt, og det bliver bare varmere og varmere i løbet af dagen, fortæller Cecilie Hother, der er vejrvært ved TV 2 Vejret.

Dagen starter med temperaturer omkring de 20 graders varme. Kun få timer efter viser prognoserne, at temperaturerne er steget drastisk. Ved 12-tiden ved termometeret nemlig vise omkring de 27 graders varme på størstedelen af Fyn.

Endnu varmere

Men temperaturerne bliver ikke på de 27 graders varme. De kommer i løbet af tirsdag eftermiddag helt op på omkring de 28-29 grader og enkelte steder over de 30 grader.

Tirsdag bliver altså med stor sandsynlighed, det man klder et tropedøgn.

Hvad er et tropedøgn? Tropedøgn er en meteorologisk betegnelse for et døgn, hvor temperaturen ikke når ned under 20 graders varme. I Danmark er tropedøgn et sjældent fænomen.

Selvom temperaturerne er helt oppe i den høje ende af skalaen, så vil det ikke være meget sol, som fynboerne kan se. Solen vil nemlig være sløret - altså dækket af lysegrå skyer. Og det vil den være det meste af dagen.

Hvis solen skulle komme frem enkelte steder på Fyn, vil det komme til at betyde en vanvittig temperaturstigning.

Husk beskyttelse!

Det kan være fristende ikke at tage det klistrede hvide solcreme på, når solen det meste af dagen ikke er at se på himlen. Men bare fordi du ikke kan se den, betyder det ikke, at den ikke er der og er farlig.

Derfor skal du også tirsdag smøre dig ind i solcreme, da UV-indekset når op over tre, hvilket betyder, at Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at man beskytter sig mod solens skadelig UV-stråler.

Alt tyder på, at de varme temperaturer fortsætter ugen ud i det fynske.

