Vanvittigt, vildt og vovet er ord der følger rally-par

Lars Hindsgaul og Arne Pagh fra Assens gør klar til 2.500 kilometer rally i deres Fiat 128 fra 1972.

- Vi har lidt travlt for tiden. Vi skal lige have pakket de sidste ting, inden vi kører sydpå i morgen. Men kom bare forbi og kig på bilen, inviterer Lars Hindsgaul og åbner derfor til "bil-Mekka" for artiklens journalist og de seere, der har benzin i blodet.

Læs også Rally DM i Odense

Sagen er den, at Fyn Live tirsdag sender fra et værksted i Assens. Ikke et hvilket som helst værksted. Det tilhører Lars Hindsgaul, og byder blandt andet på en rød Fiat.

Ikke en Ferrari. Ikke en Aston Martin. Ikke en af bil-verdenens topmærker.

Nej, en rød Fiat 128 Coupé fra 1972 med masser af rally-historie under motorhjelmen.

Den er klar. Nu går vi efter et godt resultat. Bare vi undgår at køre ud i snedriverne som sidste år Lars Hindsgaul, rallykører

En rød Fiat der fra den 1. februar igen skal fragte Lars Hindsgaul og makkeren Lars Pagh rundt i det 2.500 kilometer lange rallyløb Rally Monte Carlo Historique.

Skal undgå snedriver

- Den er klar. Nu går vi efter et godt resultat. Bare vi undgår at køre ud i snedriverne som sidste år, siger Lars Hindsgaul, der er bilens ejer og chauffør, og hvis hukommelse går tilbage til en afkørsel, der kostede meget tid under sidste år Rally Monte Carlo Historique.

Afkørslen forhindrede dermed en topplacering blandt de mange teams, der gennem fem døgn kæmper sig mod Monte Carlo på asfalt, grus, sne og et hvilket som helst tænkeligt underlag.

Det fynske rally-team er klar til at køre på al slags underlag. Foto: Viggo Johansen.

Den fynske duo er dermed del af en gruppe vanvittige mænd - kun meget få kvinder kører historisk rally - der med vovemod kaster sig ud i de vilde strabadser.

I år er de bakket godt op af et stort hold, der bærer navnet Team Fynske Bank Danmark. Seks andre biler og deres førere deltager, ligesom mekanikere og et pressehold følger og dækker løbet fra den 1. februar og fem dage frem.

Fyn Live sender fra Assens tirsdag klokken 17.30, hvor der udover de to kørere og den røde Fiat 128 også er billeder fra sidste års deltagelse.

Med motorlyd, men uden benzinos.