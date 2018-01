Var det noget? Dalumcentret er til salg

For 54.000.000 kroner kan du få dit helt eget butikscenter med 3.293 kvadratmeter, 10 butikker og en kæmpe parkeringsplads.

Dalumcentret har ligget på Dalumvej siden 1989. Nu er det til salg.

- Det er 10 private investorer, som sælger det. De har haft det i mange år, og nu er de blevet ældre og vil gerne ud af investeringen, fortæller Bent S. Jensen, der er direktør og indehaver af Nybolig Erhverv i Odense.

Det er jo ikke hver dag, man får et butikscenter til salg. Vi er ret stolte over det. Bent S. Jensen, direktør og indehaver af Nybolig Erhverv i Odense

Bare rolig - ingen krise

Han understreger, at salget ikke skyldes krise eller lignende.

- Det er et helt ukompliceret salg, siger han til TV 2/Fyn.

I Dalumcentret ligger der 10 butikker, hvor Fakta er den største. Ellers finder man både Matas, Imerco og en Synoptik i butikscentret. Kvickly ligger lige ved siden af, men supermarkedet følger ikke med i salget, da det ligger i en bygning for sig selv.

Den årlige bruttolejeindtægt er godt 4,5 millioner kroner.

Regner med et forårssalg

Butikscentret blev faktisk sat til salg allerede i efteråret sidste år.

- Men det er først nu, at vi sætter turbo på. Det gav ikke så meget mening at gøre det lige op til jul, så nu gør vi det inden vi rammer vinterferien, siger Bent S. Jensen.

- Det er jo ikke hver dag, man får et butikscenter til salg. Vi er ret stolte over det. Det ligger jo i et godt område, og hvis Dalum Papirfabrik bliver bygget om til boliger, så bliver kundegrundlaget jo udvidet.

- Så mon ikke vi har et salg i løbet af foråret. Vi er i hvert fald optimistiske, lyder det fra Bent S. Jensen.

Og ifølge ham kan man se, at det ikke er hverdag med et butikscenter på salgslisten.

- Der er da rigtig mange, der har været inde og kigge på hjemmesiden.