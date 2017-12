Varaner, lokomotiver og krukker langs motorvejen

Store brune tavler med stiliserede billeder af Komodovaraner, lokomotiver og krukker er på vej op langs den Fynske Motorvej. Skiltene skal være med til at skaffe flere besøgende til fynske turistattraktioner.

To seværdighedsskilte med damplokomotiv er netop kommet op nær frakørsel 52 på E20 Fynske Motorvej.

Allerede i maj gav Vejdirektoratet Danmarks Jernbanemuseum tilladelse til at sætte skilte op ved E20.

Det er de kendte, brunlige skilte, der står langs de danske motorveje for at vise bilisterne, at der er en seværdighed i nærheden.

Danmarks Jernbanemuseum har fået tilladelse til at sætte skilte op ved E20. Foto: Vejdirektoratet

Inden længe kommer der også seværdighedsskilte med krukker op på motorvejen ved Middelfart. CLAY har i 2017 haft over 43.000 gæster, og direktør Pia Wirnfeldt håber, at de nye skilte vil tiltrække endnu flere gæster.

De nye skilte ventes på plads senest i løbet af den første uge i det nye år. De nye skilte kommer op før frakørsel 58A på både Fyns- og Jyllandssiden af Lillebæltsbroen. Ifølge Vejdirektoratet vil omkring 74.000 biler passere skiltene hvert døgn.

Inden længe kommer der seværdighedsskilte med krukker op på motorvejen ved Middelfart. Foto: Vejdirektoratet

Har taget tid at designe

Tilladelsen fra Vejdirektoratet kom i foråret, men arbejdet med at designe og udføre skiltet har trukket ud. Adskillige forslag har været frem og tilbage mellem Vejdirektoratets grafiker og museet, før man fandt frem til det helt rigtige design.

- Motivet på skiltet skal afspejle museets DNA. Vi har derfor valgt at vise den moderne kunstnerkeramik i form af en stiliseret udgave af den store Peter Brandes krukke, mens skålen repræsenterer studiokeramikken. Vasen med blomsten er selvfølgelig en henvisning til det musselmalede og refererer dermed til museets store Royal Copenhagen Samling, fortæller direktør Pia Wirnfeldt i en pressemeddelelse.

Omkring Middelfart har Bridgewalking også fået tilladelse til at sætte skilte op.

Kamp om pladsen

Ved Vissenbjerg var der nærmest kamp på pladserne, men det blev Terrariet Reptile Zoo, der løb med sejren.

Foto: Vejdirektoratet

Ditlevdal Bison Farm i Morud havde ligesom Terrariet i Vissenbjerg ønsket at få skilte op ved afkørsel 54 ved E20 Fynske Motorvej, men med valget af Terrariet i Vissenbjerg får bisonfarmen ikke tilladelse.

Vejdirektoratet tillader nemlig kun et sæt henvisningsskilte ved hver afkørsel.

Det er attraktionerne selv, der skal betale for de nye skilte. Udgiften løber op i næsten 100.000 kroner.

Skilte for ti fynske seværdigheder

Når de sidste skilte er kommet op, vil der være seværdighedsskilte langs motorvejene på Fyn for i alt ti seværdigheder:

Den Romantiske Have Sanderumgaard

Terrariet Reptile Zoo

Bridgewalking

Nyborg Slot

Vikingemuseet Ladby

H. C. Andersens Hus

Odense Zoo

Egeskov Slot

Valdemars Slot

CLAY Museum

Danmarks Jernbanemuseum

