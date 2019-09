Voldsomt sammenstød: Varebil rullede om på siden

Det så voldsomt ud med dæk og bildele på vejen, en personbil i en hæk og en varevogn på siden. Men de involverede i færdselsuheldet mellem en personbil og en varevogn natten til lørdag slap med liv og lemmer i behold. Uheldet skete på Assensvej tæt ved Glamsbjerg.

- Der er heldigvis ikke nogen personskade. Det er nogen, der slipper forholdsvist billigt, siger vagtchef ved Fyns Politi, Lars Thede.

Sammenstødet mellem de to biler skete omkring midnat, hvor føreren i varevognen, en 22-årig mand, ikke overholdt sin vigepligt og tørnede sammen med en sølvgrå personbil. Føreren i denne bil var en 47-årig mand, der med sig havde en 14-årig dreng.

- Føreren af den her varebil er en 22-årig mand fra Rumænien, som får en straksbøde for overtrædelse af den her vigepligt, siger vagtchefen.

Der lå bildele på vejen efter uheldet, der involverede en varevogn og en personbil.