Organiseret handel med heroin: To varetægtsfængslet i stor narkosag

Fyns Politi har torsdag anholdt to mænd i en større narkosag.

Politiet mener, at de begge er involveret i omfattende organiseret handel med narko i Odense. Der er tale om en 41-årig mand og en 44-årig mand.

De blev begge torsdag eftermiddag fremstillet i lukket grundlovsforhør ved Retten i Odense.

- Da hele sagen fortsat er under efterforskning, og der har været være dørlukninger, så kan jeg ikke sige mere om detaljerne i sagen – heller ikke om, hvad der eventuelt kommer til at sker fremadrettet. Men det er bestemt mit håb, at dagens anholdelser og varetægtsfængslinger sender et klar og tydeligt signal til det kriminelle miljø om, at vi er lige i hælene på dem, siger anklager Christian Nielsen fra Fyns Politi.

Flere sigtelser

De to mænd er sigtet for forskellige ting. Den 41-årige mand er blandt andet sigtet for under skærpende omstændigheder at have overdraget ikke under 1,8 kilo heroin til en anden person med henblik på videresalg til et større antal personer i Odense og omegn.

Det skulle være sket ved flere lejligheder, og det første tilfælde strækker sig helt tilbage til marts 2015.

Den 44-årige mand er sigtet for den 23. januar i år at have fungeret som kurér for den 41-årige sigtede i sagen. Han skulle ifølge anklagerne have besiddet og overdraget cirka 300 gram heroin til en person med henblik på videreoverdragelse til et større antal personer.

Anholdelserne torsdag skete efter længere tids efterforskning.

- Som det fremgår af sigtelserne, så er der tale om alvorlig og omfattende narkokriminalitet, og derfor er jeg selvfølgelig meget tilfreds med, at retten valgte at følge anklagemyndighedens ønske om at få begge de anholdte varetægtsfængslet, siger anklager Christian Nielsen.

I samme sag er yderligere tre personer tidligere blev anholdt og varetægtsfængslet. Af hensyn til efterforskningen blev disse tre personer fremstillet i Retten for dobbeltlukkede døre.

