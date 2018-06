Varm gryde brød i brand på knastør dyrskueplads

En varm frituregryden brød fredag morgen i brand på dyrskuepladsen i Odense. Beredskabet på pladsen fik hurtigt ilden slukket med et brandtæppe.

Da arrangørerne fredag morgen åbnede portene til Det Fynske Dyrskue, så havde de ekstra fokus på brandfaren.

For selvom der er faldet nogle millimeter regn de seneste dage, så er det langt fra nok til at ændre på tørken. Der skal langt mere vand til og i længere tid for at ændre situationen.

Og dagen begyndte da også med en situation, der kunne have udviklet sig alvorligt.

- En af madboderne havde tændt op i en frituregryde. Den blev for varm, og olien brød i brand, fortæller Torben Povlsen, der er formand for Det Fynske Dyrskue til TV 2/Fyn.

Dyrskuet har et beredskab på pladsen, og det har Beredskab Fyn også. Derfor kom situationen hurtigt under kontrol, fortæller Torben Povlsen.

- Der blev lagt et brandtæppe over gryden, og ilden blev slukket. Ilden nåede ikke at skade teltet eller andet, fortæller Torben Povlsen.

Knastør dyrskueplads

Naturen er i øjeblikket knastør, og det giver en forhøjet risiko ved brug af åben ild. Det gælder også dyrskuepladsen.

- Rygerne må være ekstra opmærksomme på, hvor de smider deres cigaretter på dyrskuepladsen. De bør have styr på, at de smider deres cigaretskodder i de dertil indrettede askebægre. Og det er ikke en mark!, sagde Kenny Christensen, der er myndighedsleder ved Beredskab Fyn, forleden til TV 2/Fyn.

Bare et enkelt cigaretskod smidt det forkerte sted kan udgøre en stor risiko på den næsten 100.000 kvadratmeter store plads midt i Odense centrum. Ligger skoddet og ulmer i det knastørre og afsvedne græs, kan cigaretstumpen godt starte en større brand.

- Det er noget særligt i år, fordi det har været exceptionelt vejr. Vi har tidligere haft afbrændingsforbud, men jeg kan ikke mindes, det har været så tørt, lyder der fra Kenny Christensen.

Smid ikke cigaretskod

Beredskab Fyn opfordrer gæster til at smide deres cigaretskod i de opstillede opsamlere til skrald og aske på pladsen.

Arrangørerne har skruet op for antallet af brandslukkere, fordi programmet er udvidet med flere arrangementer med brug af åben ild, men også madlavning på gasgrill og kaffebrygning.

Både på campingpladsen, i salgsområderne og i forsamlingsteltene advarer beredskabet om, at man skal være ekstra opmærksom før man tænder op.