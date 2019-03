Varm lørdag venter dig

Fredag blev der målt intet mindre end 15,2 grader i Tirstrup i Østjylland. Det er cirka otte grader over den almindelige dagtemperatur på denne årstid.

Temperaturer på nogenlunde det samme kan man lørdag opleve flere steder. På Fyn kan temperaturerne således nå 14 grader, spår TV 2 Vejret.

Så hvis man ikke fik nydt fredagens solrige vejr, kan man tage revanche i dag. Der venter nemlig ikke kun en varm lørdag, men også en ganske solrig dag.

Lørdag ventes at blive årets hidtil varmeste dag, og den vil begynde med solskin langt de fleste steder - selvom der lokalt kan være tåge eller lave skyer om morgenen.

Dem får solen dog relativt hurtigt bugt med, og så venter der en smuk forårsdag med temperaturer, der hurtigt vil stige.

TV 2 Vejret spår at termometeret visse steder i landet kan nå op omkring 15-16 graders varme. Dermed er der stor sandsynlighed for, at lørdag bliver den varmeste dag i år.

Koldfront på vej

Men nyd det. Vejrudsigten for søndag varsler nemlig at en koldfront kommer ind fra nordvest.

Den vil passere Danmark i løbet af natten og efterlade lidt regn. Det ser dog ud til, at det også vil være det eneste regn i weekenden.

Til gengæld skal vi søndag ikke forvente dagtemperaturer højere end mellem fire og ni graders varme.