Varm nyhed: Der kommer ingen rationering på vandet

Der bliver brugt i omegnen af 20 procent mere vand i øjeblikket.

- Der bliver brugt en del mere, men det er ikke kritisk.

Det siger driftschef ved Vandcenter Syd, Andreas Basset.

Med de ord maner Andreas Basset en frygt for om, den vedvarende varme sommer og manglende nedbør tærer så meget på vandreserverne, at der kunne blive indført forbud mod for eksempel vanding af haver.

Således skriver en seer om sin frygt til TV 2/Fyn: "Som almindelig borger begynder jeg at blive bekymret for vores drikkevand, når de siger, at det ikke regner de næste seks uger! Skal vi til at hamstre vand?"

Prognose: Stort set ingen vand i august

Netop langtids-prognosen for vejret i august byder på fortsatte høje temperaturer og meget lidt nedbør.

Således lover TV 2 Vejret lidt regn i næste uge, mens prognosen siger, at vi skal helt frem til slutningen af måneden før der kommer noget nedbør, der kan ses i regnvandsmålerne.

Forbruget er steget med op til 20 procent

Andreas Basset fortæller, at der bliver brugt væsentlig mere vand i øjeblikket end normalt.

Således ligger vandforbruget hos Vandcenter Syd normalt på omkring 25.000 kubikmeter vand i døgnet, mens forbuget på de rigtige varme dage rask væk ryger op på 30.000 kubikmeter.

Men der er ingen grund til panik - hverken på kort eller lang sigt.

- Man skal ud over en længere årrække før der kan opstå problemer, siger Andreas Basset.

Den varme sommer og den manglende nedbør skal således gentage sig flere år i træk før eventuelle restriktioner kan komme på tale.