Varm valgdag i vente

De fynske borgere kan forvente en varm grundlovsdag. Dagen vil især gå med at stemme til folketingsvalget, hvilket man kan gøre fra klokken otte til klokken 20 i aften.

Her skal 374.397 fynboer i stemmeboksen, og det kan blive en varm fornøjelse at stå i boksen, når man skal sætte sit kryds.

Ifølge DMI kan vi forvente op mod 28 grader, så der er bare ben og korte ærmer i vente.

- Det er rigtig varmt så tidligt i juni, så husk solcreme, og overvej en dukkert, lyder det fra TV 2 Vejrets Andreas Nyholm, der dog advarer om, at vandet stadig er noget koldt.

Torden i nat

Natten til onsdag bød ellers på kraftige regnbyger med enkelte tordenbrag. Men det er drevet over Fyn.

I løbet af valgdagen vil temperaturerne gå fra 17 til 28 grader med svag vind fra sydvest fra morgenstunden.

Vindretningen vil ændre sig fra at komme fra vest for senere at slutte i nord. Der forventes høj sol omkring klokken 14 og 18, men temperaturerne vil ligge højt allerede fra morgenstunden med 20 grader i vente.

I aften vil der være tørt med nogen sol, og temperaturen vil falde til 17 grader.