Varm weekend i vente

Efter en frysende kold fredag morgen begynder varmen at strømme ind over Fyn. Weekenden topper med op til 17 graders varme på dele af Fyn.

Flere steder på Fyn kan det blive pænt varmt i weekenden, dog kan det fortsat være køligt ved de syd- eller østvendt kyster.

Det er konklusionen fra TV 2 VEJRET ud fra torsdagens prognoser. Søndag kan temperaturen nå op på 17 grader på dele af Fyn.

Foto: TV 2 VEJRET

Årsagen til forårsvarmen skal findes i et højtryk, som fra Mellemeuropa bevæger sig sydøst om Danmark samtidig med, at et lavtryk placerer sig nær Storbritannien, fortæller TV 2 VEJRET.

Det sender lune luft fra syd op over Danmark, og med solens hjælp bliver det særdeles forårsagtigt.

Forårsagtig fredag

Vejrudsigt fra DMI for det kommende døgn for det fynske område udsendt klokken 04.40:

Det bliver en tør dag bliver tør og der kommer nogen eller en del sol. Temperaturen stiger til op mellem 7 og 11 grader. Let til frisk vind fra vest, der gradvis aftager til svag til jævn og drejer mod syd.

I aften og i nat tørt og til dels klart vejr. Temperaturen falder til omkring 3 graders varme. Vinden tiltager i løbet af natten til let til frisk fra sydøst, ved kysterne stedvis op til hård vind.