Varmekunders penge ender i berygtede skattely

Når 210.000 fynboer og nordjyder i år betaler deres varmeregninger, så kan pengene i sidste ende hos de to schweiziske milliardærer Marco Dunand og Daniel Jaeggi, der gemmer deres formuer i berygtede skattely.

Det afslører en kulegravning, det undersøgende medie Danwatch har foretaget af handler med kul, som Fjernvarme Fyn og Aalborg Forsyning har indgået i 2022 til de to værker Fynsværket og Nordjyllandsværket.

Ifølge aktindsigter har de to danske varmeselskaber i 2022 indkøbt til sammen 350.000 ton kul gennem den internationale energihandels-koncern Mercuria Energy Group - som ejes af Dunand og Jaeggi - til en anslået værdi af omkring 875 mio. kroner.

På papiret ligger Mercuria Energy Trading i Schweiz, men gennem en avanceret selskabskonstruktion ender ejerskabet via et tomt skuffeselskab i Cypern og et holdingselskab i det notoriske skattely De Britiske Jomfruøer i sidste ende i skattelyet Guernsey i den Engelske Kanal. Det afslører dokumenter fra det amerikanske børstilsyn og oplysninger fra diverse selskabsregistre.

Professor i skat og offentlig økonomi Arjan Lejour fra Tilburg University i Holland, der er ekspert i multinationale selskaber og skatteplanlægning, er ikke i tvivl, da han ser Mercuria Energy Groups selskabskonstruktion.

- Der er helt klart tale om skatteundvigelse, og der kan endda også være tale om skatteunddragelse, siger han.

- Det er en struktur, der bruges af mange multinationale virksomheder til at få penge ud af EU til et skattely, siger han.

Undvigelse eller unddragelse

Som udgangspunkt er det ikke ulovligt at spekulere i skattely for at betale mindst muligt i skat – også kaldet skatteundvigelse – men det betyder, at statskasser går glip af skattepengene. Drejer det sig derimod om decideret skatteunddragelse er det i strid med loven og strafbart.

Christian Hallum, som er skatteekspert hos Oxfam Ibis, mener, at de 210.000 danske varmekunder bliver ladt i stikken.

- De har jo ikke noget andet valg. De blive nødt til at tænde for varmen, og derfor kan vi heller ikke lægge den her problematik over på forbrugerne.

- Mercurias struktur bør rejse en masse røde flag, og kommunerne bør som minimum gå dem på klingen og tvinge dem til at forklare, hvorfor de har den skattely-struktur, hvad den bliver brugt til – og hvad der sker med de penge, som Mercuria modtager, siger han.

Mads Søndergaard Thomsen(S), bestyrelsesformand for Fjernvarme Fyn, bekræfter i en mail, at man har købt kul hos Mercuria i Schweiz.

- De har ageret professionelt i forbindelse med kulkøbene, og Fjernvarme Fyn har ikke grund til at tro, virksomheden ikke overholder gældende love.

Per Clausen (EL),bestyrelsesformand i Aalborg Forsyning, skriver blandt andet i en mail.

- Vi har ikke set dokumentation, der indikerer, at Mercuria ikke skulle efterleve retningslinjerne, men efter at vi har modtaget dine oplysninger, vil vi naturligvis gå i dialog med Mercuria og bede dem redegøre for det.

Danwatch har stillet en række spørgsmål til Mercuria, der sidste år havde et overskud på 10 mia. kroner, om brug af skattely, men har ikke modtaget noget svar.