Varmen og tørken fortsætter på Fyn

Fynboerne kommer ikke lige foreløbig til at se grå skyer på himlen eller mærke regnen i ansigtet. Varmen og de solrige dage kommer nemlig til at fortsætte et godt stykke tid endnu.

Solen har igen den store hovedrolle i vejret på Fyn, og alt tyder på at den bliver ved med at have det et godt stykke tid endnu.

For mens mange fynboer skynder sig til strande for at nyde det varme vejr og solen, så tørster mange landmænds marker, og der ikke mange tegn på, at sommervejret tager en pause lige foreløbigt.

TV 2 Vejrets seneste prognoser viser nemlig, at varmen fortsætter hele næste uge med, og måske endnu også et stykke ind i uge 24.

Temperaturerne bliver især høje her i weekenden, hvor der er lovet helt op til 26 graders varme og ingen vind. Det vil derfor også komme til at føles meget varmt, fordi der ingen vindpust er til at køle én bare lidt ned.

Dermed starter sommermåneden juni på samme måde, som forårsmåneden maj slap, hvor det endte med at blive den varmeste maj nogensinde.

Det tegnede ellers vådt

Prognoserne har ellers ikke set lige varme og solrige ud hele tiden. Faktisk så viste de første prognoser ifølge TV 2 Vejret, at den nye uge skulle begynde noget køligere.

Men nu ser det ud som om, at det ikke bliver til noget. Den rigtigt kølige luft går nemlig nord og øst om Danmark og ender i stedet i Baltikum.

Det betyder også, at tørken for alvor er kommet til Fyn og resten af Danmark. TV 2 Vejret skriver, at der nu er en forøget eller høj risiko for tørke i hele landet.

