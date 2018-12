Varmeregningen stiger til januar

Efter fem år med konstant faldende priser hæver Fjernvarme Fyn fra den 1. januar prisen på fjernvarme. Trods stigningen forbliver varmeregningen hos Fjernvarme Fyns kunder stadig blandt de laveste i Danmark.

- Det er selvfølgelig brandærgerligt, at vi må knække den kurve, som har betydet prisfald hvert af de seneste fem år. Omvendt lægger vi stor vægt på, at vi stadig er blandt de billigste varmeforsyninger i hele Danmark. Det er en position, som vi vil gøre alt for at beholde fremover til glæde og gavn for vore mange fynske kunder, siger forsyningschef, Jakob Rasmussen.

Ændringen betyder, at energibidraget stiger fra 97,50 kroner per giga joule til 106,25 kroner per giga joule.

For et standard parcelhus på 130 kvadratmeter betyder prisstigningen en årlig merudgift på 570 kroner inklusiv moms. Eller knap 50 kroner om måneden.

Ændringen træder i kraft fra den 1. januar 2019.

Fjernvarme Fyn leverer fjernvarme til mere end 200.000 mennesker i fire forskellige fynske kommuner.

Ud over Odense, hvor 99 procent af alle ejendomme opvarmes af Fjernvarme Fyn, leverer selskabet også til byerne Morud, Søndersø og Otterup på Nordfyn.

I Assens Kommune modtager Brylle og Vissenbjerg. Og i Faaborg-Midtfyn Kommune leverer selskabet til Ferritslev og Nr. Broby.

Stigende brændselspriser

Årsagen skal blandt andet findes i brændselpriserne, som er steget gennem hele 2018. Det gælder både halm, flis, olie og gas.

Samtidig har Fjernvarme Fyn, der driver Fynsværket, haft en række uforudsete driftstop på de centrale anlæg.

- Vi har måttet foretage nogle reparationer blandt andet i vores kuldrevne blok. Reparationerne har taget længere tid end forventet. Og i den tid har vi været nødt til at fyre med olie og gas, som er dyrere. Det er medvirkende årsag til prisstigningen, siger Jakob Rasmussen.

Sammenlagt betyder de ekstra udgifter, at de faktiske udgifter for regnskabsåret 2018 vil overstige de opkrævede takster. Derfor er det nødvendigt med en prisstigning, da Fjernvarme Fyn er underlagt et krav om, at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere.

Prisudviklingen på fjernvarme fra Fjernvarme Fyn ligger dog stadig et langt stykke under den generelle prisudvikling.