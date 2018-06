Varsel fra Guns N' Roses: - Vi forventer store trafikale problemer

I aften spiller Guns N' Roses på Dyrskuepladsen, og både Fyns Politi og koncertarrangøreren forventer trafikalt bøvl omkring koncerten.

Med blokbogstaver på den danske hjemmeside om aftenens Guns N' Roses-koncert i Odense, paradisecityodense.dk, advarer arrangørerne mod at tage bilen til Dyrskuepladsen.

Også Fyns Politi forventer trafikale udfordringer for både koncertgæster og beboere.

Fem timer inden bandet, publikum har betalt op mod 2.300 kroner for at opleve, går på scenen, forventes trafikken omkring Falen og Dyrskuepladsen at proppe til.

Vejene spærret

"VARSEL: Vi forventer store trafikale udfordringer på dagen, og stor belastning på alle indfaldsveje til Odense", står der på paradisecityodense.dk.

"Vi anbefaler ikke at tage bilen. Er det alligevel en nødvendighed, anbefaler vi at fylde bilen og køre af sted i rigtig god tid".

Samme anbefalinger lyder fra Fyns Politi. I løbet af onsdag bliver flere af indfaldsvejene til området omkring Dyrskuepladsen enten helt spærret eller ensrettet.

Læs også Guns N' Roses vil hellere spille i Odense end i New York

På kortet over pladsen kan du orientere dig om, hvor du blandt andet finder hovedindgangen og fadølsudskænkningen.

Falen bliver ensrettet med indkørsel fra Kløvermosevej og anvendt som busparkering - Falen er således lukket for indkørsel fra Sanderumvej. Når vejen er fyldt med busser, bliver den også lukket af ved Kløvermosevej.

Undgå p-bøder

Når koncerten er slut omkring klokken 23, vil også Kløvermosevej kortvarigt blive lukket for al trafik.

Der er til gengæld lavet parkeringsområder ved Trekanten og ved kamsportsklubben Kodokans arealer på hjørnet af Kløvermosevej og Elsesmindevej.

Samtidig advares der mod at tage chancen og smide bilen i en lokkende rabat. De kommunale p-vagter er arbejder nemlig uden for hegnet, mens Guns N' Roses spiller Sweet Child of Mine og Paradise City.

Læs også Guns N' Roses-koncert: Politi sætter fokus på sikkerheden