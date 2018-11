Danmarks tykkeste: Veflinge er gået i krig med vægten

Nordfyns Kommune har fået den meget lidt flatterende titel som den kommune i Danmark med de tykkeste borgere.

Den titel vil borgerne i landsbyen Veflinge ikke have hængende på sig, og gør nu noget ved det.

Således lød startskuddet til et kollektivt angreb på vægten tirsdag aften i Veflingehallen.

Vægtangrebet har fået titlen "Tab et ton i Veflinge", hvor man sammen vil løfte opgaven.

- Vi er gode her i Veflinge til at lave ting sammen. Vi er gode til at tage ting op, som man ikke gør andre steder, og derfor tænkte vi, at det er vi simpelthen nød til at lave her i Veflinge, fortæller Anne Margrethe Dalskov, som er en af folkene bag projektet.

Men at tabe sig er et privatanliggende, og nu gør I det til et fælles anliggende. Hvad er det smarte ved det?

- Det smarte er, at alle gør det sammen. Det er stadig en privat sag fordi der er ikke nogen, der bliver udstillet på nogen som helst måde, men det, at vi holder noget hver tredje måned, det gør, at man bliver aktiveret og man bliver motiveret til at fortsætte.

- Og så har man et fælles fodslag og der går lidt sport i det. Har man ikke lyst til at snakke om det, så behøver man ikke det, fortæller Doris Mogensen, som også er med til at lede projektet "Tab et ton i Veflinge".

Gitte Andreasen er deltager i projektet og på den lange bane vil hun gerne tabe 20 kilo. I projektet er ambitionen "bare at tabe ti kilo".

Men udover at deltage i projektet vil Gitte Andreasen også instruere i vægttab og tage sig af nogle hold, hvor der arbejdes med fysisk træning, kost, søvn og motivation.

To år - et ton

Og netop motivationen skal holdes oppe i de to år projektet skal løbe. Det sker med løbende kommunikation via Facebook, med løbehold og med de hold, hvor Gitte Andreasen skal instruere.

Målsætningen er at 200 melder sig til projektet.

- Men vi håber der kommer 300, så skal vi kun tabe tre kilo hver, siger Anne Margrethe Dalskov.

Projektet har fået støtte fra såvel en række fonde som fra Nordfyns Kommune, og derfor er det gratis for deltagerne at være med i forløbet.

Læs også Så skal der svedes: Fynsk landsby vil tabe et ton