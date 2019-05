Tæt trafik i miniferien: Vejarbejde kan give kø

De fleste foretrækker at køreturen er så kort og gnidningsfri som overhovedet muligt. Det kan godt gå hen og blive svært at undgå de næste dage, da mange danskere vælger at tilbringe dagene omkring store bededag på en lille miniferie i sommerhus eller til en konfirmation et sted i landet.

Det giver en del trafik på vejene - og især Fynske Motorvej er én af de strækninger i landet, hvor man forventer perioder med tæt trafik

Det meddeler Vejdirektoratet.

Det drejer sig især om torsdag den 16. maj og selve store bededag den 17. maj, hvor trafikken i overvejende grad kører på tværs af landet mellem Hovedstadsområdet og Jylland.

Besværligt vejarbejde

At der er mange biler på vejene op til store bededag-ferien er ikke anderledes, end det plejer at være. Men i år skal du desuden være særlig opmærksom på et vejarbejde på E20 Fynske Motorvej, som måske kan besværliggøre din biltur yderligere.

Fynske Motorvej er nemlig lige nu ved at blive udvidet i begge retninger mellem Odense SV og Aarup, hvilket kan give forlænget rejsetid, fordi bilisterne skal ned i fart på strækningen.

- Det gælder især torsdag den 16. maj og søndag d. 19. maj, hvor der er risiko for forsinkelser på op til 30 minutter i tidsrummet 21.00-23.00. Vi anbefaler derfor, at du kører i god tid og tjekker trafiksituationen inden du tager afsted, skriver Vejdirektoratet.

Følg med inden du kører

De næste par dage vil der være en del flere biler på vejene, og derfor er risikoen for kø, uheld og andre uforudsete hændelser også større. Derfor råder Vejdirektoratet bilisterne til at holde sig orienteret om trafikken på vejene - og gerne inden man tager afsted.

Det kan du gøre på trafikinfo.dk eller via app'en Trafikinfo​.