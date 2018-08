Vejarbejde på lillebæltsbro forlænges

Vejdirektoratet har kun nået cirka halvdelen af det renoveringsarbejde, der var planlagt i 2018 på Den Gamle Lillebæltsbro. Derfor risikerer bilister at måtte trækkes med broarbejde frem til 2020.

Renoveringsperioden for Den Gamle Lillebæltsbro forlænges, da Vejdirektoratet allerede nu vurderer, at den oprindelige tidsplan med 20 ugers arbejde i både 2018 og 2019 formentlig ikke holder.

Arbejdet på broen er blevet forsinket, fordi Vejdirektoratet i samarbejde med Fredericia Kommune har besluttet at indstille nattearbejdet for at tilgodese ønsket om mindre larm fra broens naboer.

Samtidig har en arbejdsulykke med strøm betydet, at arbejdet på broen af sikkerhedsmæssige årsager blev standset i en måned tilbage i juni.

Foto: TV 2/FYN

- Tilsammen betyder de to forhold desværre, at vi i 2018 kun kan nå cirka halvdelen af det renoveringsarbejde, som var planlagt til at skulle foregå i år. Vi gør alt for at blive færdige næste år, men vi kan blive ramt af dårlige vejrforhold med kulde og regn, som kan betyde, at vi ikke når det.

- Derfor kan det blive nødvendigt med en kort renoveringsperiode i 2020 også, beklager specialkonsulent ved Vejdirektoratet Shahriar Honar.

Døgnarbejde

Den 5. oktober åbner Den Gamle Lillebæltsbro for al trafik som planlagt. Til gengæld begynder renoveringen i 2019 tidligst muligt i starten af marts. Vejarbejdet slutter senest i slutningen af oktober.

Dermed strækker arbejdet sig over en del flere uger end først beregnet.

For at forsøge at indhente det forsømte oplyser Vejdirektoratet desuden, at der i løbet af renoveringsperioden kan forekomme døgnarbejde. Datoerne annonceres på Vejdirektoratets hjemmeside.

