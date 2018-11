Vejarbejde påvirker trafik til idrætsanlæg

Torsdag 8. november begyndte arbejdet med at ombygge rundkørslen på Højstrupvej i Odense. Rundkørslen ligger lige ved Odense Idrætspark, der blandt andet rummer Odense Idrætshal, Odense Isstadion, Odense Station og Thorvald Ellegaard Arena.

- Rundkørslen skal bygges om til et almindeligt kryds, for at kunne fungere sammen med letbanen i drift, skriver Odense Letbane på deres hjemmeside.

Under vejarbejdet er der opsat signalregulering i rundkørslen som dermed fungere som et kryds med adgang til begge sider af Møllemarksvej og den sydlige del af Højstrupvej.

- Det er derfor ikke muligt for bilister at køre via rundkørslen til og fra den nordlige del af Højstrupvej. De skal i stedet benytte Møllemarksvej, Bystævnevej og Uffesvej som omkørsel, skriver Odense Letbane.

Cyklister og gående vil fortsat kunne passere vejarbejdet.

Foto: Odense Letbane

Arbejdet forventes at være færdigt den 20. december.

