Veje blokeret: Uheld ved Nonnebo og Marslev

Der er sket et uheld ved Nonnebo og Marslev, og vejen mellem de to byer er spærret.

To personbiler har været involveret i et uheld lige mellem Nonnebo og Marslev. Fyns Politi skriver på Twitter, at vejen mellem de to byer er spærret, og man skal finde alternative ruter.

Færdselsuheld Odensevej ml. Nonnebo og Marslev. Helt spærret. Find alternativer. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) 24. august 2018

- Der er sendt én ambulance til ulykken, og vi arbejder stadig derude i øjeblikket, oplyser vagtchef Kenneth Taanquist.

Færdselsuheld Odensevej i Marslev - åben i vestlig retning mod Odense. Stadig redning på stedet. Kø. Find alternativer. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) 24. august 2018

Klokken 17.01 er vejen i vestlig retning mod Odense åbnet igen, men der er stadig redning på stedet, skriver Fyns Politi på Twitter.

Fyns Politi kunne ikke oplyse mere på nuværende tidspunkt.

(Opdateres)