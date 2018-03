Vejnavne: Parti vil ære afdød borgmester

Odense får de kommende år mange nye veje og pladser. Det har fået Konservative til at foreslå, at en plads eller vej bliver opkaldt efter afdøde borgmester Jan Boye. Socialdemokratiet vil hellere have et helt borgmesterkvarter.

Den konservative Jan Boye blev i 2005 valgt til borgmester i Odense, og han brød dermed 68 års socialdemokratisk styre.

I 2009 genvandt Anker Boye borgmesterkæden, og Jan Boye var frem til sin død i 2011 by- og kulturrådmand. Nu vil den konservative byrådsgruppe ære den afdøde borgmester ved at opkalde en vej eller en plads efter Jan Boye.

Jan Boye 1962 - 2011 Født i Aarhus

Uddannet læge

Medlem af Fyns Amtsråd fra 1990 - 2006

Amtsborgmester i Fyns Amt 2002 - 2005

2006-2009 Borgmester i Odense

2009 by- og kulturrådmand i Odense

- Jan Boye var en af de drivende kræfter i byomdannelsen i Odense, og han har dermed sat et markant aftryk på byen. Det er vigtigt, at vi husker og ærer dem, der har været med til at præge udviklingen i bybilledet, siger det konservative byrådsmedlem Kristian Guldfeldt.

Ifølge Kristian Guldfeldt blev store projekter som Odins Bro, letbanen og omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade besluttet i Jan Boyes borgmestertid, og da det er projekter, der vil have stor betydning for Odense i mange generationer, mener Konservative, at By- og Kulturforvaltningen skal finde et passende sted, der kan få Jan Boyes navn.



- Vi vil ikke lægge os fast på et bestemt sted i byen, men det vil jo være oplagt, at hans navn bliver en del af den nye bydel, der er ved at blive bygget i det centrale Odense, siger Kristian Guldfeldt, der nu har bedt politikerne i By- og Kulturudvalget tage stilling til sagen på tirsdag.

Men forslaget De Konservative bliver mødt med skeptisk hos Socialdemokratiet.

Folkevalgte borgmestre i Odense 1919-1925 H. Chr. Petersen

1937-1958 I. Vilh. Werner

1958-1973 Holger Larsen

1973-1993 Verner Dalskov

1994-2005 Anker Boye

2006-2009 Jan Boye

2010-2016 Anker Boye

2017- Peter Rahbæk Juel

Kilde: Historiens Hus

- Nu skal vi passe på, at der ikke går partipolitik i navngivning af veje og pladser. Hvis vi skal navngive steder efter afdøde borgmestre, kan vi ikke hive en enkelt frem. Så må vi se på alle de afdøde borgmestre i en samlet løsning, siger medlem af By- og Kulturudvalget Anders W. Bertelsen (S).



Han henviser til at socialdemokratiske borgmestre som for eksempel Holger Larsen og Verner Dalskov, der var borgmestre i henholdsvis 15 og 20 år, ikke har deres egne veje eller pladser.

- Vi må have forvaltningen til at udarbejde en samlet plan, og måske vil det være en ide med et borgmesterkvarter, hvor der så også kan være en vej med Jan Boyes navn, siger Anders W. Bertelsen.

En uskreven regel siger, at stednavne kun kan blive opkaldt efter afdøde personer.

