Tirsdag starter skidt men ender godt

Hvis du ikke har sovet længe, så er du formentlig stået op til en tirsdag morgen, der er grå, våd og blæsende.

Efter en mandag der bød på tørt og lunt vejr, er det nemlig skiftet markant tirsdag. Her er en front på vej ind over landet, der passerer nord og nordøst over Fyn, og som bringer en del regn med sig.

På bagkant af fronten er der dog ikke noget, der tyder på opklaring.

I stedet vil det i formiddagstimerne og de tidlige eftermiddagstimer fortsætte med at blæse, og der vil også være en helt del byger, så det er med at huske regntøjet, hvis du skal udenfor.

En god nyhed

De gode nyheder kommer sidst på eftermiddagen, hvor regnen vil stilne af, og der vil være mulighed for at skimte solen. Her kan temperaturerne også snige sig op på 18 til 19 grader.

Det meste af dagen vil temperaturerne dog være et par grader lavere, og det kan føles koldere på grund af blæsten.

Der er dog ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, og selvom regnen kan være irriterende, så er der nok en del haveejere, der vil sætte pris på tirsdagens dråber. Den seneste tid har tørkeindekset ligget over otte.

De kommende dage vil vejret ligesom tirsdag være ustadigt, men alt tyder på, at det vil holde tørt Kristi Himmelfartsdag, selvom det stadig vil være blæsende.